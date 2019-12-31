Новый год 2020: гадания, которые помогут узнать будущее

Гадания на Новый год 2020 (Коллаж РБК-Украина)

В новогоднюю ночь можно быстро узнать, что сулит будущее

Новый год 2020 – прекрасное время для того, чтобы погадать о будущем. Существует народная примета о гаданиях в новогоднюю ночь, которая гласит, что все предсказания сбываются. Как узнать свое будущее, рассказали в издании "Сегодня".

Гадать в новогоднюю ночь можно в одиночестве, а можно и большой компанией друзей. Самое важное – это оптимистическое настроение и вера в чудеса.

Гадание на рисе

Гадание на рисовых зернах – самое известное из новогодних гаданий. На стол нужно поставить тарелку с рисом, а потом поднять руку над тарелкой и загадать желание. После этого – взять немного риса из тарелки и высыпать на стол. Зерна нужно посчитать, и они дадут ответ на вопрос, сбудется ли желание. Если четное количество – сбудется, нечетное – нет.

Гадание на снегу

В новогоднюю ночь гадают на снегу, конечно же, если он есть. Нужно выйти ночью на улицу и упасть спиной в сугроб. После этого встать и уйти не оглядываясь. Рисунок нужно рассматривать утром. Если след глубокий – то предстоит замужество или женитьба. Если ровный и красивый – ждет удача. Если замело отпечаток – это сулит проблемы. А если просто затоптали – то гадание не удалось.

Гадание с курантами

За несколько минут до наступления Нового года нужно написать свои желания на листочке. Во время боя курантов листочек надо поджечь. Если он успеет сгореть, пока бьют часы – то желания начнут сразу воплощаться в жизнь. Если потухнет – то желание не исполнится в течении года.

Гадание с водой

Для этого гадания нужны два стакана. В один нужно налить воды доверху. В новогоднюю ночь нужно загадать желание и сразу начать переливать воду из одного стакана в другой. Если на поверхности, где стояли стаканы, осталось не более трех капель воды – то желание исполнится. Если воды много – то шансов на исполнение мало.

Гадание на картах

Возьмите из колоды четыре дамы: бубновую, трефовую, пиковую и червовую. Смешайте карты и положите картинкой вниз под подушку. Утром вытаскивайте первую попавшуюся. Дама треф сулит новые знакомства и увлечения. Дама червей – взаимную любовь. Бубновая дама – ожидается улучшения материального положения. Пиковая дама предупреждает, что год будет непростым и произойдет что-то важное.