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Новий рік 2020: ворожіння, які допоможуть дізнатися майбутнє

STYLERЖиття    31.12.2019 - 22:42
Новий рік 2020: ворожіння, які допоможуть дізнатися майбутнє
Ворожіння на Новий рік 2020 (Колаж РБК-Україна)

У новорічну ніч можна швидко дізнатися, що обіцяє майбутнє

Новий рік 2020 – прекрасний час для того, щоб поворожити про майбутнє. Існує народна прикмета про ворожіння в новорічну ніч, яка говорить, що всі прогнози збуваються. Як дізнатися своє майбутнє, розповіли у виданні "Сьогодні".

Гадати в новорічну ніч можна на самоті, а можна і великою компанією друзів. Найважливіше – це оптимістичний настрій та віра в дива.

Ворожіння на рисі

Ворожіння на рисових зернах – найвідоміше з новорічних ворожінь. На стіл потрібно поставити тарілку з рисом, а потім підняти руку над тарілкою і загадати бажання. Після цього – взяти трохи рису з тарілки і висипати на стіл. Зерна потрібно порахувати, і вони дадуть відповідь на питання, чи збудеться бажання. Якщо парна кількість – збудеться, непарна – ні.

Ворожіння на снігу

У новорічну ніч ворожать на снігу, звичайно ж, якщо він є. Потрібно вийти вночі на вулицю і впасти спиною в замет. Після цього встати і піти, не оглядаючись. Малюнок потрібно розглядати вранці. Якщо слід глибокий - очікувати заміжжя або одруження. Якщо рівний і красивий – чекає удача. Якщо замело відбиток – це обіцяє проблеми. А якщо просто затоптали – то ворожіння не вдалося.

Ворожіння з курантами

За кілька хвилин до настання Нового року потрібно написати свої бажання на листочку. Під час бою курантів листочок треба підпалити. Якщо він встигне згоріти, поки б'є годинник - бажання відразу почнуть втілюватися в життя. Якщо погасне - бажання не здійсниться протягом року.

Ворожіння з водою

Для цього гадання потрібні дві склянки. В одну треба налити води доверху. У новорічну ніч потрібно загадати бажання і відразу почати переливати воду з однієї склянки в іншу. Якщо на поверхні, де стояли стакани, залишилося не більше трьох крапель води – то бажання здійсниться. Якщо води багато – то мало шансів на виконання.

Ворожіння на картах

Візьміть з колоди чотири дами: бубнову, трефову, пікову і чирвову. Змішайте карти і покладіть картинкою вниз під подушку. Вранці витягайте першу-ліпшу. Дама треф обіцяє нові знайомства і захоплення. Дама червова – взаємну любов. Бубнова дама – очікується поліпшення матеріального становища. Пікова дама попереджає, що рік буде непростим і станеться щось важливе.

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