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Новые цены на молоко и масло в супермаркетах Украины: где и что подешевело

Фото: полки с продуктами в супермаркете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине рост курса доллара приводит к обновлению цен на продукты питания, и хотя большая часть товаров в магазинах и супермаркетах дорожает, некоторые - демонстрируют колебание, а то и уменьшение стоимости. В частности, ценники на молоко и сливочное масло кое-где стали чуть ниже.

Такие данные приводит портал Минфин.

Какие цены на молочные продукты теперь

В супермаркетах популярных сетей пакет молока в среднем убавил в стоимости 1-2 гривны.

  • Так, к примеру, средняя цена пакета молоко "Яготинское" 2,6% (900 мл) на прилавках составляет 33,46 грн, хотя в июне была 34,52 грн.
  • А средняя стоимость пакета молока марки "Простоквашино" 1% (900 мл) в конце месяца составляет 32,45 грн, но в июне и начале июля была 34,21 грн.

Цены на молоко "Яготинское" 2,6% (пакет 900 мл) в супермаркетах:

  • Новус - 27,99 грн
  • Мегамаркет - 36,60 грн
  • Варус - 33,10 грн
  • Метро - 33,10 грн
  • Ашан - 35,20 грн

На молоко "Простоквашино" 1% (пакет 900 мл):

  • Метро - 32,90 грн
  • Новус - 31,99 грн

Но вот цены на сливочное масло демонстрируют разное поведение: одни торговые марки повысили стоимость продукции, другие наоборот - снизили.

  • Так, цена масла ТМ "Селянское" 72,5% (пачка 200 г) выросла до 64,83 грн по сравнению со среднемесячной ценой в июле 64,42 грн.
  • При этом стоимость 200-грамовой пачки ТМ "Яготинское" 73% снизилась до 59,66 грн, хотя раньше продавалась по 61,04 грн.

Цены на масло "Яготинское" 73% (пакет 200 г) в супермаркетах:

  • Новус - 57,99 грн
  • Метро - 60,50 грн
  • Ашан - 60,50 грн

На масло "Селянское" 72,5% (200 г):

  • Мегамаркет - 64,30 грн
  • Метро - 61,90 грн
  • Варус - 68,90 грн
  • Ашан - 64,20 грн

Что с ценами на крупы и макароны

В супермаркетах сейчас макароны, рис и пшено заметно подорожали, таким образом демонстрируя общую тенденцию по крупам в Украине во время полномасштабной войны в последние месяцы.

Характерно, что активнее всего повышается цена у гречки, но и остальные круты также ощутимо прибавили в стоимости.

Напомним, ранее аналитик рассказал, будет ли дальше расти курс доллара, и чего ждать в августе.

А также перед этим мы писали, как правильно распоряжаться своими расходами во время войны.

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молокоЦены на продукты