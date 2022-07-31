Новые цены на молоко и масло в супермаркетах Украины: где и что подешевело

Какие цены на молочные продукты теперь

В супермаркетах популярных сетей пакет молока в среднем убавил в стоимости 1-2 гривны.

Так, к примеру, средняя цена пакета молоко "Яготинское" 2,6% (900 мл) на прилавках составляет 33,46 грн, хотя в июне была 34,52 грн.

А средняя стоимость пакета молока марки "Простоквашино" 1% (900 мл) в конце месяца составляет 32,45 грн, но в июне и начале июля была 34,21 грн.

Цены на молоко "Яготинское" 2,6% (пакет 900 мл) в супермаркетах:

Новус - 27,99 грн

Мегамаркет - 36,60 грн

Варус - 33,10 грн

Метро - 33,10 грн

Ашан - 35,20 грн

На молоко "Простоквашино" 1% (пакет 900 мл):

Метро - 32,90 грн

Новус - 31,99 грн

Но вот цены на сливочное масло демонстрируют разное поведение: одни торговые марки повысили стоимость продукции, другие наоборот - снизили.

Так, цена масла ТМ "Селянское" 72,5% (пачка 200 г) выросла до 64,83 грн по сравнению со среднемесячной ценой в июле 64,42 грн.

При этом стоимость 200-грамовой пачки ТМ "Яготинское" 73% снизилась до 59,66 грн, хотя раньше продавалась по 61,04 грн.

Цены на масло "Яготинское" 73% (пакет 200 г) в супермаркетах:

Новус - 57,99 грн

Метро - 60,50 грн

Ашан - 60,50 грн

На масло "Селянское" 72,5% (200 г):

Мегамаркет - 64,30 грн

Метро - 61,90 грн

Варус - 68,90 грн

Ашан - 64,20 грн

Что с ценами на крупы и макароны

В супермаркетах сейчас макароны, рис и пшено заметно подорожали, таким образом демонстрируя общую тенденцию по крупам в Украине во время полномасштабной войны в последние месяцы.

Характерно, что активнее всего повышается цена у гречки, но и остальные круты также ощутимо прибавили в стоимости.