Новые цены на молоко и масло в супермаркетах Украины: где и что подешевело

В Украине рост курса доллара приводит к обновлению цен на продукты питания, и хотя большая часть товаров в магазинах и супермаркетах дорожает, некоторые - демонстрируют колебание, а то и уменьшение стоимости. В частности, ценники на молоко и сливочное масло кое-где стали чуть ниже.
Такие данные приводит портал Минфин.
В супермаркетах популярных сетей пакет молока в среднем убавил в стоимости 1-2 гривны.
Цены на молоко "Яготинское" 2,6% (пакет 900 мл) в супермаркетах:
На молоко "Простоквашино" 1% (пакет 900 мл):
Но вот цены на сливочное масло демонстрируют разное поведение: одни торговые марки повысили стоимость продукции, другие наоборот - снизили.
Цены на масло "Яготинское" 73% (пакет 200 г) в супермаркетах:
На масло "Селянское" 72,5% (200 г):
В супермаркетах сейчас макароны, рис и пшено заметно подорожали, таким образом демонстрируя общую тенденцию по крупам в Украине во время полномасштабной войны в последние месяцы.
Характерно, что активнее всего повышается цена у гречки, но и остальные круты также ощутимо прибавили в стоимости.
Напомним, ранее аналитик рассказал, будет ли дальше расти курс доллара, и чего ждать в августе.
А также перед этим мы писали, как правильно распоряжаться своими расходами во время войны.