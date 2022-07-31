Нові ціни на молоко і масло в супермаркетах України: де і що подешевшало

В Україні зростання курсу долара призводить до оновлення цін на продукти харчування, і хоча більша частина товарів у магазинах і супермаркетах дорожчає, деякі - демонструють коливання, а то й зменшення вартості. Зокрема, цінники на молоко і вершкове масло подекуди стали трохи нижчі.
Такі дані наводить портал Мінфін.
У супермаркетах популярних мереж пакет молока в середньому зменшив у вартості 1-2 гривні.
Але ось ціни на вершкове масло демонструють різну поведінку: одні торгові марки підвищили вартість продукції, інші навпаки - знизили.
У супермаркетах зараз макарони, рис і пшоно помітно подорожчали, таким чином демонструючи загальну тенденцію по круп в Україні під час повномасштабної війни в останні місяці.
Характерно, що найактивніше підвищується ціна у гречки, а й інші крути також відчутно додали у вартості.
Нагадаємо, раніше аналітик розповів, чи буде далі зростати курс долара, і чого чекати в серпні.
А також перед цим ми писали, як правильно розпоряджатися своїми витратами під час війни.