Нові ціни на молоко і масло в супермаркетах України: де і що подешевшало

Які ціни на молочні продукти тепер

У супермаркетах популярних мереж пакет молока в середньому зменшив у вартості 1-2 гривні.

Так, наприклад, середня ціна пакета молоко "Яготинське" 2,6% (900 мл) на прилавках становить 33,46 грн, хоча в червні була 34,52 грн.

А середня вартість пакета молока марки "Простоквашино" 1% (900 мл) наприкінці місяця становить 32,45 грн, але в червні і початку липня була 34,21 грн.

Але ось ціни на вершкове масло демонструють різну поведінку: одні торгові марки підвищили вартість продукції, інші навпаки - знизили.

Так, ціна масла ТМ "Селянське" 72,5% (пачка 200 грамів) зросла до 64,83 грн в порівнянні з середньомісячною ціною в липні 64,42 грн.

При цьому вартість 200-грамової пачки ТМ "Яготинське" 73% знизилася до 59,66 грн, хоча раніше продавалася по 61,04 грн.

Що з цінами на крупи і макарони

У супермаркетах зараз макарони, рис і пшоно помітно подорожчали, таким чином демонструючи загальну тенденцію по круп в Україні під час повномасштабної війни в останні місяці.

Характерно, що найактивніше підвищується ціна у гречки, а й інші крути також відчутно додали у вартості.