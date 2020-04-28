Новые требования банков для перевода денег: что изменится для украинцев

Перевод денег в Украине (фото: cybercrime.gov.ua)

В Украине вступил в силу новый закон о финмониторинге

Во вторник, 28 апреля, в Украине вступает в силу закон о финмониторинге. Что меняет этот документ для простых украинцев, которые хотят перевести деньги. Об этом рассказал Национальный банк Украины на своей странице в Facebook.

По словам НБУ, закон существенно не изменит жизнь 95% клиентов банков, поскольку они уже идентифицированы. Он также не меняет обычные операции граждан. Закон принимался он для того, чтобы испортить жизнь мошенникам, а не усложнить жизнь простым людям.

В первую очередь украинцев интересует, что будет с оплатой коммуналки. Регулятор заверил, что ничего нового не произойдет. Идентификация плательщика при оплате коммунальных услуг не нужна, как и при других простых платежах.

Если вы захотите перевести родственникам деньги, то сможете без трудностей осуществить перевод как 10 тысяч, так и 25 тысяч гривен. Допускается перевод в пределах сумм, разрешенных банком. В банке уже есть вся необходимая информация о владельце карты, поэтому он уже идентифицированный клиент.

Средства также можно перевести через терминалы самообслуживания. Если у них есть считыватель данных с карточки, то операцию можно сделать в пределах сумм, разрешенных банком. Если же такого считывателя нет, и идентифицировать пользователя нельзя, то перевод можно сделать в пределах лимита до 5 тысяч гривен.

Что касается переводов из-за границы на валютный счет, то никаких лимитов и ограничений законом о финмониторинге не установлено, поскольку вы уже идентифицированный клиент.

В Нацбанке отметили, что банки должны фокусироваться на самых высоких зонах риска - операциях свыше 400 тысяч гривен, а также на необычных операциях клиентов. Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощей, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен. Это странная, неприсущая операция, поэтому на это обратят внимание.

Ранее мы писали о том, что нужно знать о новых правилах банковских переводов в Украине.