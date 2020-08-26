ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Новые Санжары только сейчас добрался коронавирус

Новые Санжары, Среда 26 августа 2020 09:59
В Новые Санжары только сейчас добрался коронавирус
Протесты в Новых Санжарах (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Новых Санжарах спустя полгода после протестов первый случай коронавируса

В Новых Санжарах Полтавской области только сейчас зафиксировали первый случай коронавируса. Хотя со времени массового бунта из-за эвакуации людей из Уханя прошло уже более полугода.

Так, по сообщению местного издания "Суспільне Полтава", в городе, как впрочем и в Новосанжарском районе впервые был выявлен заболевший COVID-19. А вся Полтавская область находится в наименее рискованной зоне карантина - "зеленой".

Первой заболевшей в Новых Санжарах стала пенсионерка, которая не так давно ездила отдыхать на Западную Украину. Об этом рассказал руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов.

Напомним, что 20 февраля Новые Санжары всколыхнул невиданный до сих пор бунт. Городок в Полтавской области получил дурную славу на весь мир из-за дикости людских предубеждений.

Тогда во время протестов против размещения в санатории Новых Санжар были привлечены силы Нацгвардии. Местные жители бросали камнями в окна автобусов с людьми из Уханя. В столкновениях пострадало девять полицейских.

Ранее сообщалось, что еще двое участников признали вину из-за протестов в Новых Санжарах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Новые Санжары
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь