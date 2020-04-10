Протесты в Новых Санжарах: еще двое участников признали вину

Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Ранее прокуратура направила в суд еще одно соглашение о признании вины

Прокуратура Полтавской области направила в суд соглашения о признании вины еще двоих участников протестов в Новых Санжарах, всего три человека признали свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Сообщается, что обвиняемые признали свою вину в том, что они совместно с другими лицами бросали камни и кирпичи в полицейских, в результате чего 5 правоохранителей получили повреждения различной степени тяжести.

"Прокуратура Полтавской области направила в суд еще 2 соглашения о признании виновности, заключенные между процессуальным руководителем по уголовным производствах и двумя участниками массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах 20 февраля этого года", - сообщили в прокуратуре.

Действия мужчин квалифицированы по ч. 1 ст. 294 УК Украины (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся сопротивлением представителям власти с применением предметов, которые использовались в качестве оружия).

Всего прокуратура заключила три соглашения о признании виновности с участниками протестов в Новых Санжарах.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах состоялись массовые протесты, которые переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Участники акций пытались не пустить на территории госпиталя эвакуированных из китайского Уханя, которые должны были пробыть в Новых Санжарах на обсервации 14 дней.

В результате полиция отрыла 8 дел из-за протестов в Новых Санжарах и объявила 10 подозрений протестующим.