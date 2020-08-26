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У Нові Санжари тільки зараз добрався коронавірус

Нові Санжари, Середа 26 серпня 2020 09:59
У Нові Санжари тільки зараз добрався коронавірус
Протести в Нових Санжарах (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Нових Санжарах через півроку після протестів перший випадок коронавірусу

В Нових Санжарах Полтавської області тільки зараз зафіксували перший випадок коронавірусу. Хоча з часу масового бунту через евакуацію людей з Уханя пройшло вже більше, ніж пів року.

Так, за повідомленням місцевого видання "Суспільне Полтава", в місті, як, втім і в Новосанжарському районі вперше був виявлений хворий на COVID-19. А вся Полтавська область знаходиться в найменш ризикованій зоні карантину - "зеленій".

Першою хворою в Нових Санжарах стала пенсіонерка, що не так давно їздила відпочивати на Західну Україну. Про це розповів керівник обласного лабораторного центру Андрій Хайлов.

Нагадаємо, що 20 лютого Нові Санжари сколихнув небачений досі бунт. Містечко в Полтавській області отримало погану славу на весь світ через дикість людських упереджень.

Тоді під час протестів проти розміщення в санаторії Нових Санжар були залучені сили Нацгвардії. Місцеві жителі кидали камінням у вікна автобусів з людьми з Уханя. У сутичках постраждало дев'ять поліцейських.

Раніше повідомлялося, що ще двоє учасників визнали провину через протести у Нових Санжарах.

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