Социологи выяснили отношение украинцев к акциям против эвакуированных из Китая

Фото: протест у Новых Санжарах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство граждан протесты не поддержали

Три четверти граждан (74%) не поддержали протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые произошли 20 февраля в Полтавской области. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года.

Поддерживают такие действия только 15% опрошенных, 11% респондентов затруднились с оценкой.

По данным опроса, чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия, на юге страны (80%).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, 20 февраля в медцентр "Новые Санжары" доставили эвакуированных украинцев из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса. При этом местные жители устроили акцию протеста, пытаясь не пустить автобусы с эвакуированными на территорию населенного пункта.

В результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями пострадали 10 человек - 9 силовиков и 1 гражданский. Также полиция задержала 24 участника акций протестов, 23 из которых были отпущены. При этом были открыты пять уголовных дел.