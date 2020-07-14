Новые правила для школьников с 1 сентября: в Минздраве разработали новые рекомендации

В Украине продолжается карантин в связи с пандемией коронавируса и чем ближе становится учебный год, тем больше родителей интересует, как дети будут учиться. В Министерстве здравоохранения Украины начали разрабатывать правила для школьников.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 14 июля, на данный момент рассматривается вариант обучения в две смены.

"Сейчас мы разрабатываем правила, как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установления соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и обучение в две смены", - сказал министр.

Он добавил, что изменится работа медсестер в школах. И руководство школы будет решать вопрос о том, как медицинские работники будут работать при условии разделения процесса обучения на две смены.

"Скрининг температуры могут осуществлять и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минздравом. Мы стараемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей", - объяснил Степанов.

Глава Минздрава рассказал о том, что изменится в школах с 1 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что карантин в Украине могут продлить и названа новая дата.

А также мы рассказывали о том, что в Минздраве сделали заявление про новый учебный год для школьников.