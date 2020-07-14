Нові правила для школярів з 1 вересня: в МОЗ розробили нові рекомендації

В Україні триває карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу і чим ближче стає навчальний рік, тим більше батьків цікавить, як діти будуть вчитися. У Міністерстві охорони здоров'я України почали розробляти правила для школярів.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 14 липня, на цей момент розглядається варіант навчання у дві зміни.

"Зараз ми розробляємо правила, як наші діти будуть вчитися з 1 вересня. При розгляді цих питань та встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, в тому числі й навчання у дві зміни", - сказав міністр.

Він додав, що зміниться робота медсестер у школах. І керівництво школи буде розв'язувати питання про те, як медичні працівники будуть працювати за умови поділу процесу навчання на дві зміни.

"Скринінг температури можуть здійснювати й інші працівники школи. Всі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються спільно з МОЗ. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але в той самий час, щоб ці правила створювали безпеку для дітей", - пояснив Степанов.

Глава МОЗ розповів про те, що зміниться в школах з 1 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що карантин в Україні можуть продовжити та названа нова дата.

А також ми розповідали про те, що у МОЗ зробили заяву про новий навчальний рік для школярів.