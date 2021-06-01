Новые правила перевода средств с карты на карту: что изменилось для украинцев

В Украине изменятся правила перевода средств с карту на карту. В первую очередь будут направлены силы на то, чтобы защитить владельцев от кибератак и опасности во время банковских операций.

Об этом сообщается на сайте Национального Банка Украины.

Как отметили в Нацбанке, будет повышен уровень информационной безопасности и киберзащита в сфере перевода денег. Для того чтобы усилить надежность и эффективность работы платежных систем регулятор устанавливает четкие требования для всех участников платежного рынка:

Построение системы защиты информации и обеспечение кибербезопасности.

Порядок действий во время выявления кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.

Эти требования Нацбанка будут распространяться на платежные организации платежных систем, созданных резидентами Украины, на операторов услуг платежной инфраструктуры, на участников платежных систем.

Что изменится:

Будет введен рискоориентированный подход к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут усилены)

Установление требований к использованию средств защиты информации

Определение политики управления доступом

Повышение уровня безопасности платежных систем для пользователей.

Постановление вступило в действие с 29 мая 2021 года, однако участники платежного рынку будут иметь комфортный переходной период в течение 12 месяцев, чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы на предмет информационной безопасности и киберзащиты.