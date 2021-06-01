Новые правила перевода средств с карты на карту: что изменилось для украинцев

В Украине изменятся правила перевода средств с карту на карту. В первую очередь будут направлены силы на то, чтобы защитить владельцев от кибератак и опасности во время банковских операций.
Об этом сообщается на сайте Национального Банка Украины.
Как отметили в Нацбанке, будет повышен уровень информационной безопасности и киберзащита в сфере перевода денег. Для того чтобы усилить надежность и эффективность работы платежных систем регулятор устанавливает четкие требования для всех участников платежного рынка:
Эти требования Нацбанка будут распространяться на платежные организации платежных систем, созданных резидентами Украины, на операторов услуг платежной инфраструктуры, на участников платежных систем.
Постановление вступило в действие с 29 мая 2021 года, однако участники платежного рынку будут иметь комфортный переходной период в течение 12 месяцев, чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы на предмет информационной безопасности и киберзащиты.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине может появиться налог на Google.