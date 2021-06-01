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Нові правила переказу коштів з картки на картку: що змінилося для українців

Автор: Анна Шиканова

В Україні зміняться правила переказу коштів з карту на карту. В першу чергу будуть спрямовані сили на те, щоб захистити власників від кібератак і небезпеки під час банківських операцій.

Про це повідомляється на сайті Національного Банку України.

Як зазначили в Нацбанку, буде підвищено рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу грошей. Для того, щоб посилити надійність і ефективність роботи платіжних систем регулятор встановлює чіткі вимоги для всіх учасників платіжного ринку:

  • Побудова системи захисту інформації та забезпечення кібербезпеки.
  • Порядок дій під час виявлення кібератак, які знижують надійність функціонування платіжних систем.

Ці вимоги Нацбанку поширюватимуться на платіжні організації платіжних систем, створених резидентами України, на операторів послуг платіжної інфраструктури, на учасників платіжних систем.

Що зміниться:

  • Буде запроваджено ризикоорієнтований підхід до захисту інформації Залежно від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку будуть посилені)
  • Встановлення вимог до використання засобів захисту інформації
  • Визначення політики управління доступом
  • Підвищення рівня безпеки платіжних систем для користувачів.

Постанова вступила в дію з 29 травня 2021 року, однак учасники платіжного ринку матимуть комфортний перехідний період протягом 12 місяців, щоб доопрацювати свої внутрішні процедури та документи на предмет інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні може з'явитися податок на Google.

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