Нові правила переказу коштів з картки на картку: що змінилося для українців

В Україні зміняться правила переказу коштів з карту на карту. В першу чергу будуть спрямовані сили на те, щоб захистити власників від кібератак і небезпеки під час банківських операцій.
Про це повідомляється на сайті Національного Банку України.
Як зазначили в Нацбанку, буде підвищено рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу грошей. Для того, щоб посилити надійність і ефективність роботи платіжних систем регулятор встановлює чіткі вимоги для всіх учасників платіжного ринку:
Ці вимоги Нацбанку поширюватимуться на платіжні організації платіжних систем, створених резидентами України, на операторів послуг платіжної інфраструктури, на учасників платіжних систем.
Постанова вступила в дію з 29 травня 2021 року, однак учасники платіжного ринку матимуть комфортний перехідний період протягом 12 місяців, щоб доопрацювати свої внутрішні процедури та документи на предмет інформаційної безпеки та кіберзахисту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні може з'явитися податок на Google.