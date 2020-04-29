Как новые правила перевода денег повлияют на каждого из нас: что важно знать

В Украине с 28 апреля вступил в действие закон о финмониторинге. Согласно закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с 28 апреля при некоторых банковских операциях украинцы должны будут удостоверять личность плательщика и указывать происхождение средств.

Как это будет работать и что нужно знать каждому украинцу, рассказала в комментарии для Styler юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Нина Бец.

На кого распространяется закон о финансовом мониторинге?

Закон выделяет тех лиц, относительно которых должен осуществляться финансовый мониторинг - это абсолютно все физические и юридические лица, а также тех, кто должен осуществлять финансовый мониторинг - это субъекты первичного и государственного уровней.

Субъектами первичного финансового мониторинга являются:

банки

абсолютно все юридические лица, оказывающие финансовые услуги;

учреждения, которые оказывают услуги по переводу денежных средств (почтового перевода) и осуществления валютных операций;

аудиторы;

бухгалтеры;

те кто осуществляют консультирование по вопросам налогообложения;

адвокаты и юристы;

лица, которые оказывают услуги по созданию, обеспечению их деятельности или управления юридическими лицами;

агентства недвижимости;

субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;

юридические лица, предоставляющие услуги в сфере лотерей и/или азартных игр;

поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов

Субъектами государственного финансового мониторинга являются Национальный банк Украины, Государственная служба финансового мониторинга, Министерство юстиции Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерство цифровой трансформации Украины.

Какие операции подлежат финансовому мониторингу?

Финансовому мониторингу подлежат все операции на сумму выше 400 000 грн (для субъектов, которые оказывают услуги в сфере азартных игр - 30 000 грн) в случае наличия хотя бы одного из следующих признаков:

1) зачисление или перевод средств субъекту, который находится в государстве (юрисдикции), не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

2) финансовые операции с публичными деятелями;

3) финансовые операции по переводу средств за границу, в том числе, государств, отнесенных Кабинетом Министров Украины к оффшорным зонам;

4) финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение денежных средств)

То есть, для того, чтобы заработал финансовый мониторинг сумма транзакции не только должна превышать 400 000 грн, а еще и должен присутствовать хотя бы один из четырех признаков перечисленных выше.

Как осуществлять переводы в пределах или за пределами Украины?

Закон также вводит обязательство по банкам осуществлять верификацию и идентификацию клиентов. Если лицо имеет эти средства на своем счету, то лучше осуществить безналичный платеж. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме, а те платежи, которые не превышают 400 000 грн и не подпадают под финансовый мониторинг. Ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Если же гражданин имеет исключительно наличные – тогда этот платеж можно сделать:

до 5 000 грн в ПТКС можно пополнить наличными счет или карту без идентификации плательщика;

от 5 000 грн – через банковское отделение или ПТКС, что технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки).

Необходимо обратить внимание, что гражданам не надо для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы. Подтверждать происхождение средств надо лишь во время крупных – более 400 000 грн – операций.

Как и раньше, никаких лимитов и ограничений на зачисление средств на счет, перечисленных из-за границы, валютным законодательством или законодательством по вопросам финансового мониторинга не установлено.

Кто будет нести ответственность

Ответственность за несоблюдение законодательства о финансовом мониторинге предусмотрена для субъектов, которые его осуществляют.

Размер штрафа для банка или другого первичного субъекта финансового мониторинга будет зависеть от обстоятельств совершенного правонарушения, в том числе: характер и продолжительность нарушения; финансовое состояние; полученная выгода; убытки третьих лиц; степень ответственности; сотрудничество субъекта первичного финансового мониторинга с государственными органами.

Однако максимальные размеры штрафа не могут превышать:

1) для финансовых учреждений - до 10 % общего годового оборота, но не более 135,15 млн грн;

2) для других субъектов - двукратный объем выгоды, полученной вследствие совершения нарушения, а если сумма такой выгоды не может быть определена, - 27,03 млн грн.

Напомним, ранее мы писали о том, какие изменения ждут украинцев после вступления в действие закона о финмониторинге.