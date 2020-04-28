ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С сегодняшнего дня запрещено анонимное пополнение карт более чем на 5000 грн

Новости » Экономика     28.04.2020 - 14:59
С сегодняшнего дня запрещено анонимное пополнение карт более чем на 5000 грн
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Для перевода денег более чем на 5 тыс. грн придется пройти идентификацию

В Украине с 28 апреля запрещено пополнение платежной карты получателя без идентификации плательщика на сумму свыше 5 тысяч гривен. Соответствующие нормы содержатся в законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Как отметили в Национальном банке Украины, платеж свыше 5 тысяч гривен можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт, или через платежный терминал (ПТКС), который технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки).

Если ПТКС имеет технологические функции по верификации плательщика, тогда можно совершить операцию на ту сумму, которая нужна клиенту. Если нет, тогда в ПТКС будет установлен лимит, и клиент не сможет совершить операцию на сумму свыше 5 тысяч гривен.

В терминалах "ПриватБанка" для перевода свыше 5 тысяч гривен нужно вставить свою карточку для идентификации. На сегодняшний день банк принимает только свои карты.

Небанковские терминалы с сегодняшнего дня не будут принимать платежи свыше 5 000 грн.

Вместе с тем, безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не нужно. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, уже идентифицированы.

Напомним, новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступает в силу 28 апреля и изменяет систему идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений.

Напомним, по данным НБУ новый закон о финмониторинге никак не скажется на оплате коммунальных услуг, пополнении мобильных телефонов, переводах и оплате картой. Вместе с тем, изменения коснутся работы небанковских финучреждений и переводов наличными.

Новые правила денежных переводов: что изменится с 28 апреля НБУ разъяснил новые правила перевода денег на карту
Новости Украины Национальный банк Украиныкартаплатежи
News
On Top