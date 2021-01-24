Нові подробиці мовного закону: штрафувати почнуть навіть не в цьому році

Мовний закон в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні прийняли мовний закон, який зобов'язує працівників сфери обслуговування спілкуватися з клієнтами українською мовою. Яким буде штраф за спілкування іншою мовою, а також коли закон набере чинності – розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Як повідомляється, штрафи за відмову спілкуватися з клієнтами українською почнуть діяти з 16 липня 2022 року. Про це Тарас Кремінь розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами мовного омбудсмена, за порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачений штраф від 5 100 гривень до 6 800 гривень.

"Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, у відношенні яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг дві досить для того, щоб ми почали виробництво, щоб було складено протокол та накладено штраф", - зазначив Кремінь.

Він додав, що штрафи можуть бути оскаржені в суді, і в будь-якому випадку, для подібних претензій повинні бути наведені докази.

"Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче прославитися на всю країну, що для них закон - не закон і країна - не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з'являться. Тому ніякі провокації, переслідування, мовні інспектори, таємні покупці й так далі - у нас таких в штаті немає", - підкреслив мовний омбудсмен.

Раніше Кремінь пояснив, чи зможе клієнт спілкуватися російською після переходу сфери обслуговування на українську мову.

Також ми писали, на скільки можуть оштрафувати за відмову обслуговувати українською мовою, а також на які сфери діяльності поширюється цей закон.