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Нові пісні і тони драйву: Бумбокс порвали на шмаття 10 тисяч сердець у переповненому Палаці Спорту (фото)

STYLERЖиття    11.11.2019 - 17:25
Нові пісні і тони драйву: Бумбокс порвали на шмаття 10 тисяч сердець у переповненому Палаці Спорту (фото)
Бумбокс відіграли в Києві масштабний концерт (фото: РБК-Україна)

Андрій Хливнюк і Ко влаштували у Києві незабутнє дійство

Популярний гурт Бумбокс на чолі з Андрієм Хливнюком 9 листопада у київському Палаці Спорту презентував першу частину свого нового подвійного альбому "Таємний код: Рубікон".

Свідками грандіозного й фантастичного у музичному плані дійства стали того вечора більше 10 тисяч людей з різних куточків України.

Нові пісні і тони драйву: Бумбокс порвали на шмаття 10 тисяч сердець у переповненому Палаці Спорту (фото)

Бумбокс презентували у Києві новий альбом (фото: РБК-Україна)

Додамо, що кияни вперше побачили і почули Бумбокс у оновленому складі. Нещодавно до команди приєдналися гітаристи Олег Аджикаєв і Дмитро Кувалін, та бас-гітаристка Інна Невойт - вона стала першою дівчиною в гурті за увесь час його існування. Ці люди привнесли у композиції Бумбоксу ще більше потужного драйву та експресії.

Нові пісні і тони драйву: Бумбокс порвали на шмаття 10 тисяч сердець у переповненому Палаці Спорту (фото)

Бумбокс презентували у Києві новий альбом (фото: РБК-Україна)

Зауважимо, що на концерті, який тривав понад дві з половиною години, музиканти зіграли 28 пісень, серед яких були не лише треки із "Таємного коду", але й перевірені часом хіти: "Поліна", "Дитина", "Вахтерам", "Квіти в волоссі" та інші. А також вперше була виконана пісня "Леся" - на слова культової української поетеси Лесі Українки (вірш "Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти").

Бумбокс презентували у Києві новий альбом (фото: РБК-Україна)

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