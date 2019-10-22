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Бумбокс выпустили долгожданный клип о самом главном в жизни

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 18:38
Бумбокс выпустили долгожданный клип о самом главном в жизни
Бумбокс показали видео на песню "ДШ" (фото: пресс-служба группы)

Режиссером клипа "ДШ" стал талантливый Станислав Гуренко

Популярная рок-группа Бумбокс выпустила долгожданное видео на свою песню "ДШ" из альбома "Таємний код: Рубікон", которая стала настоящим хитом за короткий промежуток времени.

Главный герой клипа, по словам фронтмена Бумбокса Андрея Хлывнюка, встречается со своим страхом потерять самое важное. Как и все мы, он, метафорически, поставленный перед выбором между долгом и совестью.

"Как часто мы теряем почву под ногами, стремясь к ложным целям, идем на поводу так называемого общественного мнения, в тот или иной способ, становимся врагами самим себе? Идея видео в том, чтобы напомнить себе о настоящих приоритетах и ни в коем случае не ставить на кон самое дорогое ", - говорит музыкант.

Режиссером клипа стал Станислав Гуренко. По словам клипмейкера, когда речь заходит о музыкальных видео, он берется работать только с теми артистами, музыка которых ему близка. А трек "ДШ" оказался очень сильным и не самым легким для него в моральном плане, так как "было сложно не пропускать его через себя, не рефлексировать".

Работа над клипом продолжалась 23 и 24 сентября, а приняли участие в съемках около 20 актеров.

Бумбокс - ДШ

Добавим, что презентация альбома "Таємний код: Рубікон", частью которого стала экранизированная композиция, состоится в киевском Дворце спорта 9 ноября.

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