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Новые неприятности: что ожидает евробляхеров после 24 мая

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 12:45
Новые неприятности: что ожидает евробляхеров после 24 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Владельцев евроблях в скором времени начнут штрафовать

С 24 мая евробляхеров начнут наказывать за нерастаможенные автомобили: штрафы будут зависеть от длительности просрочки, а потому владельцам, которые хотят остаться со своей машиной, стоит поторопиться с принятием определенных мер. Об этом информирует Сегодня.

Согласно новому закону, владельцы авто на иностранной регистрации не могут передавать их другим людям либо работать в такси, а за превышение срока пребывания в стране их ждет штраф или конфискация автомобиля. Сумма будет колебаться от 8,5 до 170 тысяч гривен.

Новые неприятности: что ожидает евробляхеров после 24 маяКоллаж РБК-Украина

Льготный период растаможки евроблях закончился еще в конце февраля и теперь автовладельцы, которые не успели все сделать вовремя, вынуждены платить полную сумму.

Так, если пребывать на территории Украины в режиме временного въезда до 10 суток, штраф составит 5100 грн, до 20 суток - 17 тыс. грн, до 30 суток - 85 тыс. грн, больше 30 суток - 170 тыс. грн или конфискация транспорта.

Как сообщалось ранее, согласно статистике ГПС за первый квартал 2019 года границу пересекли на 460 тысяч автомобилей меньше, чем за такой же период в 2018 году.

Также мы писали о том, что владельцы евроблях не спешат узаконивать свои автомобили из-за ряда причин.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

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