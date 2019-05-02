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Нові неприємності: що чекає євробляхерів після 24 травня

STYLERЖиття    02.05.2019 - 12:45
Нові неприємності: що чекає євробляхерів після 24 травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Власників євроблях незабаром почнуть штрафувати

З 24 травня євробляхерів почнуть карати за нерозмитнені автомобілі: штрафи будуть залежати від тривалості прострочення, а тому власникам, які хочуть залишитися зі своєю машиною, варто поквапитися з прийняттям певних заходів. Про це інформує Сегодня.

Згідно з новим законом, власники авто на іноземній реєстрації не можуть передавати їх іншим людям або працювати в таксі, а за перевищення терміну перебування в країні їх чекає штраф або конфіскація автомобіля. Сума буде коливатися від 8,5 до 170 тисяч гривень.

Нові неприємності: що чекає євробляхерів після 24 травняКолаж РБК-Україна

Пільговий період розмитнення євроблях закінчився ще в кінці лютого і тепер автовласники, які не встигли все зробити вчасно, змушені платити повну суму.

Так, якщо перебувати на території України в режимі тимчасового в'їзду до 10 діб, штраф складе 5100 грн, до 20 діб - 17 тис. грн, до 30 діб - 85 тис. грн, більше 30 діб - 170 тис. грн або конфіскація транспорту.

Як повідомлялося раніше, згідно зі статистикою ДПС за перший квартал 2019 року кордон перетнули на 460 тисяч автомобілів менше, ніж за такий же період у 2018 році.

Також ми писали про те, що власники евроблях не поспішають узаконювати свої автомобілі через ряд причин.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

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