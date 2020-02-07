Новосад после жалоб на зарплату купила квартиру в Киеве: ответ министра

Анна Новосад после жалоб на "низкую для молодого человека зарплату" купила квартиру в Киеве почти за миллион гривен. Такая информация в СМИ появилась 7 февраля, и министр уже успела прокомментировать разгорающийся скандал. Все подробности - в материале Styler.

Так, у министра обнаружили недвижимость площадью 46,6 квадратных метра в столице. Такие данные появились в электронной декларации Анны Новосад.

Изменения об имущественном состоянии чиновницы были внесены 7 февраля. По данным реестра, министр 3 февраля 2020 года стала владелицей квартиры в новострое.

Новосад купила квартиру в Киеве (скрин: public.nazk.gov.ua)

Новосад вскоре после публикации новостей о квартире за миллион поспешила опровергнуть "сенсацию". Министр образования на своей странице в Facebook написала, что она лишь оформила имущественные права на жилье, которое задекларировала еще в 2017 году.

Тогда недвижимость была внесена в раздел "ценные бумаги", а в 2018 году переместилась в "объекты незавершенного строительства".

"Декларирую, как этого требует закон. В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!" - написала министр.

Новосад прокомментировала приобретение квартиры в Киеве (фото: facebook.com/anja.novosad)