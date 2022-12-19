Новорічний стіл в Україні подорожчав майже вдвічі: скільки доведеться викласти

Що входить до списку продуктів

Для розрахунку новорічного частування для сім'ї з чотирьох осіб взяли стандартні страви - салат Олів'є, Оселедець під шубою, свіжі овочі, м'ясо та нарізки, а також солодощі та напої.

Якщо додати до цього списку делікатеси - червону ікру та червону рибу, то стіл коштуватиме ще дорожче, 3180 гривень. Для порівняння – торік новорічний стіл коштував 1845 грн.

Салат олів'є

Ковбаса – 115,45 грн за 0,5 кг

Банку зеленого горошку – близько 45 грн за банку

Курячі яйця – 44,40 грн за 6 штук

Солоні огірки – 34,80 грн за 200 г

Майонез – 21,41 грн за 200 г

Морква – 20,66 грн за 2 шт.

Картопля – 6,64 грн за 5 шт.

Цибуля - 6,57 грн за 2 шт.

3 кг салату коштуватиме 281,71 грн. Це на 41,9% дорожче, ніж торік.

Оселедець під шубою

Філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг

Майонез – 21,41 грн за 100 г

Морква – 3,74 грн за 1 шт.

Буряк – 2,60 грн за 1 шт.

Цибуля - 4,70 грн за 1 шт.

Картопля – 2,21 грн за 2 шт.

За 1,5 кг салату доведеться викласти 134,66 грн. Це на 2,5% дорожче, ніж торік.

М'ясо, риба, молочка

Практично всі ціни на м'ясні продукти зросли протягом року вдвічі. Загалом 2,5 кг м'ясних продуктів на столі коштуватиме 871,45 гривні.

Нарізка копченої ковбаси "Салямі" - 250 грн за 500 г

Копчена підочеревина - 237 грн

Свіжий биток зі свинини – 250 грн

Куряче філе – 134,45 грн за 1 кг

Твердий сир – 114,17 грн за 300 г

Пачка вершкового масла - 65,40 грн

Овочі та фрукти

Для купівлі овочів для святкового столу доведеться викласти в середньому 254,95 грн, а це на 37,5% більше, ніж торік. Фрукти коштуватимуть 168,92 грн - майже на 60% дорожче.

Картопля – 15,80 грн за 2 кг

Гриби – 77,90 грн за 1 кг

Огірки – 34,75 грн за 0,5 кг

Болгарський перець – 59,50 грн за 0,5 кг

Помідори – 67 грн за 1 кг

Мандарини – 99,80 грн за 1 кг

Банани – 58 грн за 1 кг

Лимон – 11,12 грн за 1 шт.

Що ще подорожчало

Батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн (+3,4%)

Шоколадні цукерки – у середньому 185 грн за 1 кг (+8,8%)

Пляшка ігристого вина "Артемівське" 0,75 л - 140 грн (+28,4%)

Бренді "Шабо" 5-річної витримки – 209 грн (+16,1%)

Сік, мінеральна вода та солодка вода "Живчик" - ще 104,11 грн

Баночка червоної ікри (120 г) – 280 грн

Червона риба 200 г - 245 грн

Варто зазначити, що ціни можуть відрізнятись у різних регіонах України. Наприклад, вартість бюджетного варіанту у Києві складе 2993,77 грн, а стіл із делікатесами – 3523,77 грн.

Цей список є приблизним і, як вказують економісти, розрахунок робився на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на продукти харчування у великих продуктових супермаркетах.

Фото: Інфографіка (telegraf.com.ua)