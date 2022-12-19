Новорічний стіл в Україні подорожчав майже вдвічі: скільки доведеться викласти

Вартість стандартних страв на новорічному столі зросла майже вдвічі порівняно з минулим. Найбільше подорожчали яйця, майонез, овочі та м'ясо.
В Інституті аграрної економіки склали приблизний список продуктів на сім'ю з чотирьох осіб – новорічний стіл без делікатесів коштуватиме 2655 гривень. Як змінилися ціни – читайте нижче.
Для розрахунку новорічного частування для сім'ї з чотирьох осіб взяли стандартні страви - салат Олів'є, Оселедець під шубою, свіжі овочі, м'ясо та нарізки, а також солодощі та напої.
Якщо додати до цього списку делікатеси - червону ікру та червону рибу, то стіл коштуватиме ще дорожче, 3180 гривень. Для порівняння – торік новорічний стіл коштував 1845 грн.
3 кг салату коштуватиме 281,71 грн. Це на 41,9% дорожче, ніж торік.
За 1,5 кг салату доведеться викласти 134,66 грн. Це на 2,5% дорожче, ніж торік.
Практично всі ціни на м'ясні продукти зросли протягом року вдвічі. Загалом 2,5 кг м'ясних продуктів на столі коштуватиме 871,45 гривні.
Для купівлі овочів для святкового столу доведеться викласти в середньому 254,95 грн, а це на 37,5% більше, ніж торік. Фрукти коштуватимуть 168,92 грн - майже на 60% дорожче.
Варто зазначити, що ціни можуть відрізнятись у різних регіонах України. Наприклад, вартість бюджетного варіанту у Києві складе 2993,77 грн, а стіл із делікатесами – 3523,77 грн.
Цей список є приблизним і, як вказують економісти, розрахунок робився на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на продукти харчування у великих продуктових супермаркетах.
До речі, раніше ми розповідали про те, як можна заощадити на новорічному гулянні.
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