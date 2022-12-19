Новогодний стол в Украине подорожал почти в два раза: сколько придется выложить

Стоимость стандартных блюд на новогоднем столе выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали яйца, майонез, овощи и мясо.
В Институте аграрной экономики составили приблизительный список продуктов на семью из четырех человек - новогодний стол без деликатесов обойдется в 2655 гривен. Как изменились цены - читайте ниже.
Для расчета новогодних угощений для семьи из четырех человек взяли стандартные блюда - салат Оливье, Сельдь под шубой, свежие овощи, мясо и нарезки, а также сладости и напитки.
Если добавить в этот список деликатесы - красную икру и красную рыбу, то стол обойдется еще дороже, в 3180 гривен. Для сравнения - в прошлом году новогодний стол стоит 1845 грн.
3 кг салата обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% дороже, чем в прошлом году.
За 1,5 кг салата придется выложить 134,66 грн. Это на 2,5% дороже, чем в прошлом году.
Практически все цены на мясные продукты выросли за год в два раза. В целом 2,5 кг мясных продуктов на столе обойдется в 871,45 гривны.
Для покупки овощей для праздничного стола придется выложить в среднем 254,95 грн, а это на 37,5% больше, чем в прошлом году. Фрукты обойдутся в 168,92 грн - почти на 60% дороже.
Стоит отметить, что цены могут отличаться по разным регионам Украины. К примеру, стоимость бюджетного варианта в Киеве составит 2993,77 грн, а стол с деликатесами - в 3523,77 грн.
Этот список приблизительный и как указывают экономисты, расчет делался на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на продукты питания в крупных продуктовых супермаркетах.
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