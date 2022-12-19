Новогодний стол в Украине подорожал почти в два раза: сколько придется выложить

Что входит в список продуктов

Для расчета новогодних угощений для семьи из четырех человек взяли стандартные блюда - салат Оливье, Сельдь под шубой, свежие овощи, мясо и нарезки, а также сладости и напитки.

Если добавить в этот список деликатесы - красную икру и красную рыбу, то стол обойдется еще дороже, в 3180 гривен. Для сравнения - в прошлом году новогодний стол стоит 1845 грн.

Салат Оливье

Колбаса - 115,45 грн за 0,5 кг

Банка зеленого горошка - около 45 грн за банку

Куриные яйца - 44,40 грн за 6 штук

Соленые огурцы - 34,80 грн за 200 г

Майонез - 21,41 грн за 200 г

Морковь - 20,66 грн за 2 шт.

Картофель - 6,64 грн за 5 шт.

Лук - 6,57 грн за 2 шт.

3 кг салата обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% дороже, чем в прошлом году.

Сельдь под шубой

Филе селедки - 100 грн за 0,5 кг

Майонез - 21,41 грн за 100 г

Морковь - 3,74 грн за 1 шт.

Свекла - 2,60 грн за 1 шт.

Лук - 4,70 грн за 1 шт.

Картофель - 2,21 грн за 2 шт.

За 1,5 кг салата придется выложить 134,66 грн. Это на 2,5% дороже, чем в прошлом году.

Мясо, рыба, молочка

Практически все цены на мясные продукты выросли за год в два раза. В целом 2,5 кг мясных продуктов на столе обойдется в 871,45 гривны.

Нарезка копченой колбасы "Салями" - 250 грн за 500 г

Копченая подбрюшина - 237 грн

Свежий биток из свинины - 250 грн

Куриное филе - 134,45 грн за 1 кг

Твердый сыр - 114,17 грн за 300 г

Пачка сливочного масла - 65,40 грн

Овощи и фрукты

Для покупки овощей для праздничного стола придется выложить в среднем 254,95 грн, а это на 37,5% больше, чем в прошлом году. Фрукты обойдутся в 168,92 грн - почти на 60% дороже.

Картофель - 15,80 грн за 2 кг

Грибы - 77,90 грн за 1 кг

Огурцы - 34,75 грн за 0,5 кг

Болгарский перец - 59,50 грн за 0,5 кг

Помидоры - 67 грн за 1 кг

Мандарины - 99,80 грн за 1 кг

Бананы - 58 грн за 1 кг

Лимон - 11,12 грн за 1 шт.

Что еще подорожало

Батон белого хлеба обойдется в 25,80 грн (+3,4%)

Шоколадные конфеты - в среднем 185 грн за 1 кг (+8,8%)

Бутылка игристого вина "Артемовское" в 0,75 л - 140 грн (+28,4%)

Бренди "Шабо" 5-летней выдержки - 209 грн (+16,1%)

Сок, минеральная вода и сладкая вода "Живчик" - еще 104,11 грн

Баночка красной икры (120 г) - 280 грн

Красная рыба 200 г - 245 грн

Стоит отметить, что цены могут отличаться по разным регионам Украины. К примеру, стоимость бюджетного варианта в Киеве составит 2993,77 грн, а стол с деликатесами - в 3523,77 грн.

Этот список приблизительный и как указывают экономисты, расчет делался на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на продукты питания в крупных продуктовых супермаркетах.

Фото: Инфографика (telegraf.com.ua)