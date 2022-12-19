RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новогодний стол в Украине подорожал почти в два раза: сколько придется выложить

Сколько стоит новогодний стол 2023 (фото: freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Стоимость стандартных блюд на новогоднем столе выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали яйца, майонез, овощи и мясо.

В Институте аграрной экономики составили приблизительный список продуктов на семью из четырех человек - новогодний стол без деликатесов обойдется в 2655 гривен. Как изменились цены - читайте ниже.

Что входит в список продуктов

Для расчета новогодних угощений для семьи из четырех человек взяли стандартные блюда - салат Оливье, Сельдь под шубой, свежие овощи, мясо и нарезки, а также сладости и напитки.

Если добавить в этот список деликатесы - красную икру и красную рыбу, то стол обойдется еще дороже, в 3180 гривен. Для сравнения - в прошлом году новогодний стол стоит 1845 грн.

Салат Оливье

  • Колбаса - 115,45 грн за 0,5 кг
  • Банка зеленого горошка - около 45 грн за банку
  • Куриные яйца - 44,40 грн за 6 штук
  • Соленые огурцы - 34,80 грн за 200 г
  • Майонез - 21,41 грн за 200 г
  • Морковь - 20,66 грн за 2 шт.
  • Картофель - 6,64 грн за 5 шт.
  • Лук - 6,57 грн за 2 шт.

3 кг салата обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% дороже, чем в прошлом году.

Сельдь под шубой

  • Филе селедки - 100 грн за 0,5 кг
  • Майонез - 21,41 грн за 100 г
  • Морковь - 3,74 грн за 1 шт.
  • Свекла - 2,60 грн за 1 шт.
  • Лук - 4,70 грн за 1 шт.
  • Картофель - 2,21 грн за 2 шт.

За 1,5 кг салата придется выложить 134,66 грн. Это на 2,5% дороже, чем в прошлом году.

Мясо, рыба, молочка

Практически все цены на мясные продукты выросли за год в два раза. В целом 2,5 кг мясных продуктов на столе обойдется в 871,45 гривны.

  • Нарезка копченой колбасы "Салями" - 250 грн за 500 г
  • Копченая подбрюшина - 237 грн
  • Свежий биток из свинины - 250 грн
  • Куриное филе - 134,45 грн за 1 кг
  • Твердый сыр - 114,17 грн за 300 г
  • Пачка сливочного масла - 65,40 грн

Овощи и фрукты

Для покупки овощей для праздничного стола придется выложить в среднем 254,95 грн, а это на 37,5% больше, чем в прошлом году. Фрукты обойдутся в 168,92 грн - почти на 60% дороже.

  • Картофель - 15,80 грн за 2 кг
  • Грибы - 77,90 грн за 1 кг
  • Огурцы - 34,75 грн за 0,5 кг
  • Болгарский перец - 59,50 грн за 0,5 кг
  • Помидоры - 67 грн за 1 кг
  • Мандарины - 99,80 грн за 1 кг
  • Бананы - 58 грн за 1 кг
  • Лимон - 11,12 грн за 1 шт.

Что еще подорожало

  • Батон белого хлеба обойдется в 25,80 грн (+3,4%)
  • Шоколадные конфеты - в среднем 185 грн за 1 кг (+8,8%)
  • Бутылка игристого вина "Артемовское" в 0,75 л - 140 грн (+28,4%)
  • Бренди "Шабо" 5-летней выдержки - 209 грн (+16,1%)
  • Сок, минеральная вода и сладкая вода "Живчик" - еще 104,11 грн
  • Баночка красной икры (120 г) - 280 грн
  • Красная рыба 200 г - 245 грн

Стоит отметить, что цены могут отличаться по разным регионам Украины. К примеру, стоимость бюджетного варианта в Киеве составит 2993,77 грн, а стол с деликатесами - в 3523,77 грн.

Этот список приблизительный и как указывают экономисты, расчет делался на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на продукты питания в крупных продуктовых супермаркетах.

Фото: Инфографика (telegraf.com.ua)

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как можно сэкономить на новогоднем застолье.

А также мы писали о том, как можно экономить во время покупок продуктов в супермаркетах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый годціни