Як заощаджувати на покупках у супермаркеті: зверніть увагу на ці поради

Ціни на продукти в українських супермаркетах зростають, а покупна можливість у багатьох українців падає. Найбільший пролом у сімейних бюджетах пробивають походи в магазини, але й без них не обійдешся.

Як правильно купувати продукти в супермаркеті та при цьому не витрачати багато грошей – читайте у матеріалі нижче.

Купуйте лише те, за чим ви прийшли

Привчіть себе щодня купувати тільки ті продукти, які вам необхідні. Уся структура супермаркетів побудована на тому, щоб покупець виходив із більшим чеком, ніж планував.

Якщо вам потрібний тільки хліб і молоко, то намагайтеся купити ці продукти в невеликих магазинчиках, де немає великих і доступних полиць з величезною кількістю товарів.

А при поході в супермаркет намагайтеся купити тільки те, що вам потрібно і не заходьте "подивитися" до інших відділів.

Великі запаси робіть раз на місяць

Основні закупи на місяць намагайтеся робити раз чи двічі на місяць і бажано – в оптових супермаркетах. Щотижневі походи супермаркетом закінчуються повними візками продуктів і речей, частина з яких вам насправді не потрібна.

Перед великими закупівлями обов'язково зробіть ревізію вдома, щоб точно знати, які саме крупи чи консерви вам потрібні. Зробіть розрахунок, скільки та яких продуктів вам дійсно потрібно на місяць. А протягом місяця докуповуйте лише необхідне.

Складайте списки

Цей старий спосіб є найнадійнішим, хоч і він не завжди спрацьовує. Купівля товарів за заздалегідь складеним списком заощадить вам гроші, час і так ви зможете точно розрахувати об'єми товарів.

Беріть завжди обмежену суму

Спробуйте розрахувати точну кількість грошей, яку ви можете витратити на продукти на місяць, тиждень і навіть на день.

Коли ви їдете на великі закупи зі складеним списком, обмежте себе за сумою - порахуйте заздалегідь, скільки вам потрібно та округліть.

Використовуйте знижки

У великих супермаркетах та навіть невеликих продуктових магазинах майже завжди є знижки на різні товари. Використовуйте програми на телефоні або рекламні брошури цих магазинів, зробіть підписку - так ви завжди бачитимете знижки та акції.

Але при купівлі товарів за акцією потрібно пам'ятати два нюанси. По-перше, завжди перевіряйте термін придатності таких товарів, виробника та навіть склад. Деякі товари спеціально продають за зниженими цінами, щоби їх швидше розкупили.

А друге – перш ніж зробити покупку, подумайте, чи дійсно вам потрібно 4 кг гречки або 5 пачок макаронів. Якщо ці товари по акції у вашій родині їдять мало або взагалі не дуже люблять, то не варто забивати ними шафу.

Завжди стежте за терміном придатності

Перед покупкою товарів, що швидко псуються, звертайте увагу на термін придатності. Це допоможе вам зрозуміти, чи ви встигнете їх з'їсти до цього терміну. Не купуйте сметану чи йогурт за зниженою ціною, якщо у вас вдома вже є такі у холодильнику.

Купуйте те, що ви їсте

Щоб полегшити навантаження на бюджет, експерти рекомендують складати приблизне меню на один чи два тижні. Це допоможе вам купити те, що ви точно з'їсте.

Якщо з меню у вашій родині не складається, то приділіть кілька годин для аналізу своїх покупок продуктів. Визначте, що ви з'їдаєте завжди, які страви люблять ваші діти, які продукти ви купуєте найчастіше. І випишіть їх на аркуш.

Також відзначте ті, які у вас "застрягають" вдома або потрапляють у відро для сміття - для них теж складіть список і спробуйте протягом місяця їх не купувати зовсім.

Придумайте безвідходне готування та заміну дорогих продуктів

Повністю відмовлятися від м'яса або риби буде складно, але ви можете готувати такі страви не 3-4 рази на тиждень, а 1-2 рази. Решта меню може бути з більш бюджетними продуктами – бобові, курятина, дешеві види риби, фарш, соя.

Освойте заморожування продуктів, у тому числі готових страв. Наприклад, ви зробили велику каструлю плову. Можна частину з'їсти одразу, а частину заморозити порційно – на потім.

Використовуйте приготовлені продукти для нових страв – зварений гарнір стане чудовою запіканкою або піде в оригінальні битки (або котлетки). У першому випадку можна додати яйця та молоко, у другому – цибулю, трохи борошна, кефір та яйце.