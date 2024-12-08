Новорічний макіяж за 10 хвилин: візажистка поділилася простими лайфхаками (відео)

Підготовка шкіри

Очищення та зволоження: почніть з очищення шкіри та нанесення зволожуючого крему, щоб обличчя виглядало свіжим та сяючим. Можна використовувати зволожуючий спрей або гель з освіжаючим ефектом, якщо часу небагато.

Тональний крем або BB-крем: для швидкого макіяжу краще вибрати легкий тональний крем або BB-крем, який ідеально вирівнює тон шкіри. Нанесіть його пальцями чи пензлем. Він не лише приховує недоліки, а й надає шкірі природного сяйва.

Як зробити макіяж на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)

Обличчя

Контуринг та рум'яна: легкий контуринг за допомогою бронзера додасть обличчю форми. Використовуйте невелику кількість бронзера на вилицях, по лінії росту волосся та на підборідді. Рум'яна в кремовій текстурі або на основі пудри додадуть свіжості обличчю. Нанесіть їх на "яблучка" щік.

Освіжіть погляд: для легкого макіяжу підійдуть хайлайтер кремової текстури, який можна наносити на верхню частину вилиць, під брову та у кутики очей для свіжого сяйва.

Очі

Тіні: використовуйте тіні в нейтральних, але сяючих відтінках, наприклад, золотисті або бронзові. Вони ідеально підійдуть для новорічного образу, виглядають ефектно, але не вимагають складної техніки нанесення. Нанесіть їх на всю рухливу повіку.

Підведення: Легка стрілка на верхній повіці надасть очам виразності. Можна використовувати підводку у рідкій формі, щоб створити чітку лінію. Якщо хочете додати трохи грайливості, спробуйте використовувати кольорову підводку (наприклад, золоту або срібну).

Туш для вій: Завершальний штрих - це туш. Вона додасть вашим віям об'єм та довжину. Не забувайте про нижні вії, вони зроблять погляд більш відкритим.

Макіяж на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)

Брови

Брови: підкресліть форму брів за допомогою олівця чи гелю для брів. Можна використовувати прозорий гель, щоб просто приборкати волосся, або намалювати легкі штрихи, щоб брови виглядали акуратно.

Губи

Бальзам або помада: Якщо у вас немає часу на складний макіяж губ, використовуйте бальзам з легким відтінком або насичену помаду в яскравому кольорі. Новий рік - це ідеальний час для яскравих відтінків, наприклад, червоного, винного чи навіть рожевого. Нанесіть помаду пензлем для більш акуратного результату або просто прямим нанесенням.

Якщо потрібно, використовуйте компактну пудру, щоб уникнути блиску, особливо в Т-зоні (чоло, ніс, підборіддя).