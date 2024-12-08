Новогодний макияж за 10 минут: визажист поделилась простыми лайфхаками (видео)

Подготовка кожи

Очищение и увлажнение: начните с очищения кожи и нанесения увлажняющего крема, чтобы лицо выглядело свежим и сияющим. Можно использовать увлажняющий спрей или гель с освежающим эффектом, если времени мало.

Тональный крем или BB-крем: для быстрого макияжа лучше выбрать легкий тональный крем или BB-крем, который идеально выравнивает тон кожи. Нанесите его пальцами или кистью. Он не только скрывает недостатки, но и придает коже естественное сияние.

Как сделать макияж на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)

Лицо

Контуринг и румяна: легкий контуринг с помощью бронзера добавит лицу форму. Используйте небольшое количество бронзера на скулах, по линии роста волос и на подбородке. Румяна в кремовой текстуре или на основе пудры придадут свежесть лицу. Нанесите их на "яблочки" щек.

Освежите взгляд: для легкого макияжа подойдут хайлайтер кремовой текстуры, который можно наносить на верхнюю часть скул, под бровь и в уголки глаз для свежего сияния.

Глаза

Тени: используйте тени в нейтральных, но сияющих оттенках, например, золотистые или бронзовые. Они идеально подойдут для новогоднего образа, при этом выглядят эффектно, но не требуют сложной техники нанесения. Нанесите их на все подвижное веко.

Подводка: Легкая стрелка на верхнем веке придаст глазам выразительность. Можно использовать подводку в жидкой форме, чтобы создать четкую линию. Если хотите добавить немного игривости, попробуйте использовать цветную подводку (например, золотую или серебряную).

Тушь для ресниц: Завершающий штрих - это тушь. Она придаст вашим ресницам объем и длину. Не забывайте про нижние ресницы, они сделают взгляд более открытым.

Макияж на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)

Брови

Брови: подчеркните форму бровей с помощью карандаша или геля для бровей. Можно использовать прозрачный гель, чтобы просто укротить волосы, или нарисовать легкие штрихи, чтобы брови выглядели аккуратно.

Губы

Бальзам или помада: Если у вас нет времени на сложный макияж губ, используйте бальзам с легким оттенком или насыщенную помаду в ярком цвете. Новый год - это идеальное время для ярких оттенков, например, красного, винного или даже розового. Нанесите помаду кистью для более аккуратного результата или просто прямым нанесением.

Если нужно, используйте компактную пудру, чтобы избежать блеска, особенно в Т-зоне (лоб, нос, подбородок).