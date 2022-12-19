Новогоднее чудо: жена бойца ВСУ рассказала, как Залужный выполнил желание ее сына

Как Залужный исполнил мечту мальчика

Иван на день святого Николая хотел только одного, чтобы его папа нашелся. Судя по всему, сейчас о бойце нет никаких сведений.

Также мальчик мечтал встретиться в реальности с Валерием Залужным. И в предновогодний период его мечты сбылись.

"В этом году, этом страшном и тяжелом для всех нас году, у моего ребенка произошло настоящее предновогоднее чудо! Когда несколько недель назад мне позвонили из департамента социальной политики с приглашением поучаствовать в акции "Стань Святым Николаем для ребенка, которого война разлучила с отцом", я особо ни на что и не рассчитывала. Предложили сыну написать письмо с пожеланиями. Мой ребенок ничего не попросил, кроме чтоб папа нашелся… А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным", - рассказала Елена Варфоломеева.

Ваня встретился с Валерием Залужным (фото: Елена Варфоломеева/Facebook)

Женщина передала письмо сына. Позже ей позвонили по телефону и сообщили, что Залужный ждет Ваню.

"Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, наверное, обнял бы отец. И когда-нибудь Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное - веру. Верю в то, что возможно все! И таки надо мечтать. И нужно верить!" - отметила жена бойца.

Ваня в кабинете с Залужным (фото: Елена Варфоломеева/Facebook)

В комментариях украинцы отметили, что сейчас Залужный стал отцом для всех детей страны.