Новорічна ніч подарує аж два шанси загадати бажання. Як це зробити правильно: секрети від астролога

Які бажання загадати на Новий рік

"31 грудня 2024 року буде панувати унікальна "космічна погода", яка дозволить двічі загадати найомріяніше. Чому? По-перше, 31-го грудня о 00:27 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика. У цей час добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця", - розповіла астролог.

"Особливо сприятлива для цього перша година першої доби, тобто з 00:27 до 01:27 за Києвом. Необхідно слідкувати за думками: вони повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром усі згенеровані ментальні фантазії будуть легко впроваджуватися у життя", - додала вона.

Особливу увагу варто зосереджувати на бажаннях, які стосуються:

кар’єри

професійного розвитку

статусу

авторитетності.

Після опівночі, коли вже настане Новий рік, Місяць буде у десятому знаку Зодіаку, в поєднанні з Сонцем. Управителем Молодика буде Сатурн.

"Обидва світила формуватимуть гармонійні аспекти з "володарем кілець" Сонячної системи, завдяки чому все задумане буде мати потужний імпульс для реалізації. Оскільки Молодик відбудеться під час ретроградного Марсу, краще приділити час плануванню ситуацій, які вже відбувались у вашому житті, а не розпочинати нові процеси", - пояснила експерт.

Як правильно загадати бажання на Новий рік (ілюстрація: freepik.com)

А другий шанс загадати бажання випаде саме опівночі. 1 січня 2025 року Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде знаходитись у королівському градусі Козорогу.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Цей градус у Козорогу вважається символом пошани та поваги. Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей", - пояснила астролог.

Тож, коли будете загадувати бажання, варто врахувати всі особливості астрологічної події. Так ви зможете правильно визначатися з бажаним та дати Всесвіту правильний "запит".

Думайте про власну самооцінку, задоволеність життями, щастя в стосунках, дружні взаємини.

"Таке положення сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників. Тож сонячна енергія у цей момент сприятиме намірам, які стосуються реалізації планів і досягненню амбіційних цілей. Але не треба забувати про ретроградність Марсу: бажано, щоб замисли стосувались вже існуючих у вашому житті, а не нових ситуацій", - резюмувала астролог.