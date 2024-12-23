Новогодняя ночь подарит сразу два шанса загадать желание. Как это сделать правильно: секреты от астролога

Какие желания загадать на Новый год

"31 декабря 2024 года будет царить уникальная "космическая погода", которая позволит дважды загадать самое желанное. Во-первых, 31-го декабря в 00:27 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния. В это время хорошо планировать: у всего задуманного будет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны", - рассказала астролог.

"Особенно благоприятен для этого первый час первых суток, то есть с 00:27 до 01:27 по Киеву. Необходимо следить за мыслями: они должны быть исключительно положительными, поскольку вскоре все сгенерированные ментальные фантазии будут легко внедряться в жизнь", - добавила она.

Особое внимание стоит сосредоточить на желаниях, которые касаются:

карьеры

профессионального развития

статуса

авторитетности.

После полуночи, когда уже наступит Новый год, Луна будет в десятом знаке Зодиака, в соединении с Солнцем. Управителем Новолуния будет Сатурн.

"Оба светила будут формировать гармоничные аспекты с "властелином колец" Солнечной системы, благодаря чему все задуманное будет получить мощный импульс для реализации. Поскольку Новолуние состоится во время ретроградного Марса, лучше уделить время планированию ситуаций, которые уже происходили в вашей жизни, а не начинать новые процессы", - пояснила эксперт.

Как правильно загадать желание на Новый год (иллюстрация: freepik.com)

А второй шанс загадать желание выпадет именно в полночь. 1 января 2025 года Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, будет находиться в королевском градусе Козерога.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни. Этот градус в Козероге считается символом почета и уважения. Особым образом он влияет на ситуации, связанные с выполнением любых задач и достижением целей", - пояснила астролог.

Поэтому, когда будете загадывать желание, стоит учесть все особенности астрологического события. Так вы сможете правильно определиться с желаемым и дать Вселенной правильный "запрос".

Думайте о собственной самооценке, удовлетворенности жизнью, счастье в отношениях, дружеских отношениях.

"Такое положение благоприятно для организаторов, администраторов, руководителей. Поэтому солнечная энергия в этот момент будет способствовать намерениям, которые касаются реализации планов и достижению амбициозных целей. Но не надо забывать о ретроградности Марса: желательно, чтобы замыслы касались уже существующих в вашей жизни, а не новых ситуаций", - резюмировала астролог.