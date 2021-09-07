Новолуние в сентябре: что можно делать в этот день, а что – категорически нельзя

Новолуние наступит 7 сентября. Эта луна станет очень продуктивной и деятельной. Впереди - деятельный период, который на пару дней заставит сконцентрироваться на делах, но без фанатизма. Так как будет напряжение от Нептуна, который не дает попросту полностью сконцентрироваться, а делает все чтоб вы расслабились и ушли в параллельные реальности.
Об этом для Styler рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Выпили вина, послушали музыку, сходили на свидание. Под влиянием Луны в Деве хочется вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремление помочь, возрастает зависть и раздражительность к чужим недостаткам.
В это время заключается больше, чем обычно, сделок, но они полны оговорок и условий, изучайте внимательно всю информацию. При Луне в Деве надо быть внимательным к вопросам соблюдения диеты, так как из-за повышенной нервозности возможны проблемы с пищеварением.
В эти дни полезно проводить краткосрочное голодание или начинать длительный курс голодания.
Зацикливание на мелочах - можно не увидеть леса за бревнами
Несварения желудка и пищевых отравлений.
Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвала самые важные события сентября.
А также мы рассказывали о том, какие дни в сентябре 2021 года будут самыми опасными.