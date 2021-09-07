Новолуние в сентябре: что можно делать в этот день, а что – категорически нельзя

Выпили вина, послушали музыку, сходили на свидание. Под влиянием Луны в Деве хочется вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремление помочь, возрастает зависть и раздражительность к чужим недостаткам.

В это время заключается больше, чем обычно, сделок, но они полны оговорок и условий, изучайте внимательно всю информацию. При Луне в Деве надо быть внимательным к вопросам соблюдения диеты, так как из-за повышенной нервозности возможны проблемы с пищеварением.

В эти дни полезно проводить краткосрочное голодание или начинать длительный курс голодания.

Хорошее время:

для сделок, коммерческой деятельности

бухгалтерии и расчетов

для переписки и обработки информации

детальной проработки планов, страхования,

редактирования текстов

учёбы, повышения квалификации, чтения лекций, преподавательской работы

посреднической деятельности, оказания всевозможных услуг другим людям

для проведения анализа фактов, проверок, ревизий

для работы HR

для работы на земельном участке, в саду, теплицах, животноводческих фермах, рыбных хозяйствах;

для генеральной уборки в доме, офисе, разбора бумаг и склада, уборки гаража

для начала диеты, детокса и похудения

для лечебных процедур по очищению крови и печени, лечения кожных болезней, косметических процедур

похода в парикмахерскую или к косметологу

Опасность:

Зацикливание на мелочах - можно не увидеть леса за бревнами

Несварения желудка и пищевых отравлений.