Ретроградный Меркурий и особенное Полнолуние: астролог предупредила о важных событиях сентября

В сентябре 2021 нас ждет ретроградный Меркурий, продуктивное новолуние в Деве, особенное эмоциональное полнолуние и много других важных астрологических событий, которые так или иначе будут влиять на нашу жизнь.

Венера в напряжении с Плутоном

Это событие началось 2 сентября и будет длиться до 11-го числа.

Что нас ждет в личных отношениях?

В личном этот период характеризуется агрессивным сексуальным поведением, ревностью, подозрительностью, недоверием. Есть опасность домогательств, шантажа, использование в сексуальном и материальном подтексте.

Существует склонность быть грубым, драчливым и бессердечным со своими детьми и со своими близкими людьми. Могут расшатываться прошлые эмоциональные привязанности и отношения.

То, что будет сказано или сделано, даже непреднамеренно, заденет прошлые чувства, глубокие страсти, гнев и досаду. Также не стоит стремиться вызвать зависть, так как негатив и хейт будет колоссальным.

"Вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей", - советует астролог.

Как это событие повлияет на деловую сферу?

В это время возможна путаница в финансовой сфере, возможны ощутимые убытки и потери, кражи. Недостаток внимания к эмоциональной сфере, чувствам и интересам партнеров и коллег принесет дополнительные трудности.

Вероятно нарушение договоренностей, разрыв партнерских отношений под влиянием сложившихся обстоятельств. Разногласия в вопросах совместных финансов, акционирования, налогов и пошлин, долгов, а также алиментов и наследства. Возможны столкновения с законом или криминальными элементами. Опасность вымогательства, штрафов, мошенничества, интриг.

Новолуние в Деве 7 сентября

По мнению астролога, это очень продуктивная и деятельная луна, деятельный период, который на пару дней заставит сконцентрироваться на делах, но без фанатизма.

В это время будет напряжение от Нептуна, который не дает попросту полностью сконцентрироваться, а делает все, чтоб вы расслабились и ушли в параллельные реальности. Выпили вина, послушали музыку, сходили на свидание.

"Под влиянием Луны в Деве хочется вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремление помочь, возрастает зависть и раздражительность к чужим недостаткам. В это время заключается больше, чем обычно, сделок, но они полны оговорок и условий, изучайте внимательно всю информацию", - говорит астролог.

При Луне в Деве надо быть внимательным к вопросам соблюдения диеты, так как из-за повышенной нервозности возможны проблемы с пищеварением. В эти дни полезно проводить краткосрочное голодание или начинать длительный курс голодания.

Хорошее время для:

сделок, коммерческой деятельности, бухгалтерии и расчетов

переписки и обработки информации

детальной проработки планов, страхования

редактирования текстов

учебы, повышения квалификации, чтения лекций, преподавательской работы

посреднической деятельности, оказания всевозможных услуг другим людям

проведения анализа фактов, проверок, ревизий

работы HR

работы на земельном участке, в саду, теплицах, животноводческих фермах, рыбных хозяйствах

генеральной уборки в доме, офисе, разбора бумаг и склада, уборки гаража

начала диеты, детокса и похудения

лечебных процедур по очищению крови и печени, лечения кожных болезней, косметических процедур

похода в парикмахерскую или к косметологу

Опасность в это время:

можно зациклиться на мелочах и не увидеть леса за бревнами

вероятны несварения желудка и пищевых отравлений.

Оппозиция Солнце - Нептун с разрядкой на Плутон с 8 по 21 сентября

Эта конфигурация говорит о том, что лень, апатия, депрессия, алкоголиз, и потакание своим прихотям приведут к последствиям и будет вынуждать внешние силы и обстоятельства влиять на вас довольно-таки жестким образом, чтоб заставить вас полностью разрушиться или трансформироваться.

"Сильные творческие способности, проявление таланта, яркий интерес к музыке, танцам. Обострения слуха. Время, чтоб записать песню, клип, долгожданное видео или стихи", - рассказывает астролог

Что ждет в делах?

Будет склонность к развлечениям, любовным похождениям, употреблении спиртного, участия в азартных играх и неразумных финансовых спекуляциях.

"Это может принести как немедленные убытки и потери, так и отразиться на состоянии ваших дел в дальнейшем. Вы склонны отказываться от решения насущных проблем, избегая личной ответственности и выполнения своих обязанностей. Опасайтесь обмана со стороны партнерства", - советует Арина.

Как покажет себя здоровье?

Астролог рекомендует соблюдать меру в отношении лекарств, алкоголя, а также спортивных и развлекательных мероприятий на воде. Морские прогулки могут быть опасными, а обычные водные процедуры - принести вред. Также следует соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми.

Лучше в эти дни снизить потребление жидкостей, особенно беременным женщинам. Возможно нежелательное зачатие. Склонность к неврозам. Есть риск возникновения заболеваний, травм, проблем из-за рассеянности и появления проблем со здоровьем у родственников.

В личных отношениях могут быть проблемы

Могут быть обманы с той или с другой стороны, так и заблуждения относительно своих ожиданий по поводу человека и чувств. Может просто наступить охлаждение и разочарование. Склонность к предательству и изменам. Возможна временная разлука с партнером.

"Выходят на поверхность скрытые пороки и секреты из прошлого, как будто кто-то намеренно копается в вашем грязном белье. Обыденная жизнь, любовь, работа задвигаются на задний план в пользу нового идеала, от которого вы фанатеете и забываете есть и спать", - добавила астролог.

Венера в Скорпионе с 10 сентября по 7 октября

Этот период будет отмечаться высокой эмоциональной напряжённостью. Окружающие становятся более чувствительными, страстными, мстительными, злопамятными, поэтому часто наблюдаются крайности в проявлениях чувств.

"Возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания. В это время наблюдается самый большой процент измен и предательств, как личных, так и бизнесовых. В личных хочется новых острых ощущений, и позволяется все, что находится под запретами. А в бизнесе, так как Венера отвечает за финансы, ради денег партнеры и коллеги готовы на все, чтоб поиметь друг друга и заполучить лакомый кусок.

Личные отношения в этот период

Отношения, завязанные в этот период, могут держаться на страсти, каком-то безумстве, эмоциональной зависимости. Все держится на каком-то нездоровом залипании и сексе.

После 27 сентября новые знакомства не будут располагать к серьезности намерений и могут нести весьма негативный и потребительский характер. В этот период усиление чувства ревности, зависти, разочарования в партнере, неудовлетворенность отношениями.

Что нас ждет в бизнесе и делах?

Для работы и бизнеса хорошее время, так как обостряется "чуйка" на дополнительные источники финансов. Успешно будут проходить инвестирования и коллаборации. Это время также может обещать дополнительный денежный источник, доход благодаря партнеру. Можно и давать в долг под процент до 27 сентября.

Марс в Весах с 15 сентября

Этому времени характерно желание "халявы", желание уйти от ответственности, ничего не делать, но чтоб все давалось само, был богатый спонсор или покровитель, кто-то профинансировал предприятие и чтоб было все на богемном уровне.

Нет желания самому что-то делать, а есть желание все делегировать кому-то и отправиться на концерт, выставку или на шоппинг. В этот период в партнерских отношениях много раздражений и неспособность идти на компромисс. Такой Марс постоянно заставляет идти наперекор партнеру и делать все по-своему.

Также постоянно хочется расставить точки над "і" в отношениях и выяснять эти же отношения. Возможны проблемы, драки и конфликты в местах отдыха, причиной которых являются нетерпимость к мнению другого, ревность, зависть и пьянство.

Сфера бизнеса и работы

Благоприятен этот период для судебных процессов и мероприятий, где нужно добиться справедливого решения. Главной задачей этого времени является необходимость установления полезных связей и контактов. Все предприятия и договренности нужно фиксировать юридически, чтоб потом было с кого спросить или на кого перевести стрелки.

"Любые начинания, бизнес, и рабочие процессы, которые закладывается в этот период, зависят от умения построения команды, сплоченности в коллективе и умения направлять и донести идею команде. Шикарное время для пиара, рекламы или черного пиара. Хорошо распространяется дезинформация", - добавила Арина.

В это время возрастает число конфликтов между партнерами, вспыхивают ссоры, способные перейти в противостояние, открытую вражду. Наседают конкуренты и враги. Становится сложно договориться с кем-либо, прийти к компромиссу

Полнолуние 21 сентября, оппозиция Венеры к Урану.

В эти дни все выйдет на поверхность с неожиданными развязками: влюбленность, измена, яркая ссора, развод, увольнение или неожиданное решение суда или начальства. Скачки акций и криптовалюты. В эти дни могут поступить предложения по бизнесу, сотрудничеству и работе.

Что нас ждет в сфере бизнеса?

Пришло время возвращать долги по счетам. Хорошее время, чтоб требовать оплаты за свои услуги, работы и т. д. Это благоприятное время для активных и агрессивных продаж. Не стоит подписывать документы и проводить важные встречи, так как повышается эмоциональность и тянет на необдуманные поступки.

Что нас ждет в здоровье

В эти дни повышено артериальное давление, головная боль. Не следует проводить операции на голове и ходить к стоматологу.

Ретроградный Меркурий с 27 сентября по 18 октября

Благоприятно это время для:

восстановления старых связей

возобновления контакта с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями

пересмотра, решения недоработак в вопросах по детям, обучению, земле и недвижимости

завершения начатых проектов, доработки и переделки чего-либо

пересдачи предметов, закрытия "хвостов"

наведения порядка дома, на работе, в голове

вынашивания и обдумываний идей, а на директном (прямом) движении начала их реализации

встречи со старыми знакомыми

нахождения потерянных документов либо вещей

Не стоит во время ретроградного Меркурия:

принимать важные решения, расширятся, масштабироваться, налаживать новые контакты

открывать бизнес и начинать новые проекты, обучение

спешить

верить на слово друзьям и коллегам (все подтверждать письменно и официально)

покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.

Возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.