Молодик у вересні: що можна робити в цей день, а що – категорично не можна

Випили вина, послухали музику, сходили на побачення. Під впливом місяця в Діві хочеться втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти, зростає заздрість і дратівливість до чужих недоліків.

У цей час укладається більше, ніж зазвичай, угод, але вони сповнені застережень і умов, вивчайте уважно всю інформацію. При Місяці в Діві треба бути уважним до питань дотримання дієти, оскільки через підвищену нервозність можливі проблеми з травленням.

У ці дні корисно проводити короткострокове голодування або починати тривалий курс голодування.

Гарний час:

для угод, комерційної діяльності

бухгалтерії та розрахунків

для листування та обробки інформації

детального опрацювання планів, страхування,

редагування текстів

навчання, підвищення кваліфікації, читання лекцій, викладацької роботи

посередницької діяльності, надання всіляких послуг іншим людям

для проведення аналізу фактів, перевірок, ревізій

для роботи HR

для роботи на земельній ділянці, в саду, теплицях, тваринницьких фермах, рибних господарствах;

для генерального прибирання в будинку, офісі, розбору паперів і складу, прибирання гаража

для початку дієти, детоксу і схуднення

для лікувальних процедур по очищенню крові та печінки, лікування шкірних хвороб, косметичних процедур

походу в перукарню або до косметолога

Небезпека:

Зациклення на дрібницях - можна не побачити лісу за колодами

Нетравлення шлунка і харчових отруєнь.