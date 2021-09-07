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Молодик у вересні: що можна робити в цей день, а що – категорично не можна

Автор: Анна Шиканова

Молодик настане 7 вересня. Цей місяць стане дуже продуктивним і діяльним. Попереду - діяльний період, який на пару днів змусить сконцентруватися на справах, але без фанатизму. Оскільки буде напруга від Нептуна, який не дає просто повністю сконцентруватися, а робить все щоб ви розслабилися і пішли в паралельні реальності.

Про це для Styler розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Випили вина, послухали музику, сходили на побачення. Під впливом місяця в Діві хочеться втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти, зростає заздрість і дратівливість до чужих недоліків.

У цей час укладається більше, ніж зазвичай, угод, але вони сповнені застережень і умов, вивчайте уважно всю інформацію. При Місяці в Діві треба бути уважним до питань дотримання дієти, оскільки через підвищену нервозність можливі проблеми з травленням.

У ці дні корисно проводити короткострокове голодування або починати тривалий курс голодування.

Гарний час:

  • для угод, комерційної діяльності
  • бухгалтерії та розрахунків
  • для листування та обробки інформації
  • детального опрацювання планів, страхування,
  • редагування текстів
  • навчання, підвищення кваліфікації, читання лекцій, викладацької роботи
  • посередницької діяльності, надання всіляких послуг іншим людям
  • для проведення аналізу фактів, перевірок, ревізій
  • для роботи HR
  • для роботи на земельній ділянці, в саду, теплицях, тваринницьких фермах, рибних господарствах;
  • для генерального прибирання в будинку, офісі, розбору паперів і складу, прибирання гаража
  • для початку дієти, детоксу і схуднення
  • для лікувальних процедур по очищенню крові та печінки, лікування шкірних хвороб, косметичних процедур
  • походу в перукарню або до косметолога

Небезпека:

Зациклення на дрібницях - можна не побачити лісу за колодами

Нетравлення шлунка і харчових отруєнь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала найважливіші події вересня.

А також ми розповідали про те, які дні у вересні 2021 року будуть найнебезпечнішими.

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