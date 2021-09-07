Молодик у вересні: що можна робити в цей день, а що – категорично не можна

Молодик настане 7 вересня. Цей місяць стане дуже продуктивним і діяльним. Попереду - діяльний період, який на пару днів змусить сконцентруватися на справах, але без фанатизму. Оскільки буде напруга від Нептуна, який не дає просто повністю сконцентруватися, а робить все щоб ви розслабилися і пішли в паралельні реальності.
Про це для Styler розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
Випили вина, послухали музику, сходили на побачення. Під впливом місяця в Діві хочеться втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти, зростає заздрість і дратівливість до чужих недоліків.
У цей час укладається більше, ніж зазвичай, угод, але вони сповнені застережень і умов, вивчайте уважно всю інформацію. При Місяці в Діві треба бути уважним до питань дотримання дієти, оскільки через підвищену нервозність можливі проблеми з травленням.
У ці дні корисно проводити короткострокове голодування або починати тривалий курс голодування.
Зациклення на дрібницях - можна не побачити лісу за колодами
Нетравлення шлунка і харчових отруєнь.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала найважливіші події вересня.
А також ми розповідали про те, які дні у вересні 2021 року будуть найнебезпечнішими.