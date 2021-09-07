ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новолуние в сентябре: что можно делать в этот день, а что – категорически нельзя

Новина українською →
Вторник 07 сентября 2021 07:32
Новолуние в сентябре: что можно делать в этот день, а что – категорически нельзя Фото: Новолуние в сентябре (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Новолуние наступит 7 сентября. Эта луна станет очень продуктивной и деятельной. Впереди - деятельный период, который на пару дней заставит сконцентрироваться на делах, но без фанатизма. Так как будет напряжение от Нептуна, который не дает попросту полностью сконцентрироваться, а делает все чтоб вы расслабились и ушли в параллельные реальности.

Об этом для Styler рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Выпили вина, послушали музыку, сходили на свидание. Под влиянием Луны в Деве хочется вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремление помочь, возрастает зависть и раздражительность к чужим недостаткам.

В это время заключается больше, чем обычно, сделок, но они полны оговорок и условий, изучайте внимательно всю информацию. При Луне в Деве надо быть внимательным к вопросам соблюдения диеты, так как из-за повышенной нервозности возможны проблемы с пищеварением.

В эти дни полезно проводить краткосрочное голодание или начинать длительный курс голодания.

Хорошее время:

  • для сделок, коммерческой деятельности
  • бухгалтерии и расчетов
  • для переписки и обработки информации
  • детальной проработки планов, страхования,
  • редактирования текстов
  • учёбы, повышения квалификации, чтения лекций, преподавательской работы
  • посреднической деятельности, оказания всевозможных услуг другим людям
  • для проведения анализа фактов, проверок, ревизий
  • для работы HR
  • для работы на земельном участке, в саду, теплицах, животноводческих фермах, рыбных хозяйствах;
  • для генеральной уборки в доме, офисе, разбора бумаг и склада, уборки гаража
  • для начала диеты, детокса и похудения
  • для лечебных процедур по очищению крови и печени, лечения кожных болезней, косметических процедур
  • похода в парикмахерскую или к косметологу

Опасность:

Зацикливание на мелочах - можно не увидеть леса за бревнами

Несварения желудка и пищевых отравлений.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвала самые важные события сентября.

А также мы рассказывали о том, какие дни в сентябре 2021 года будут самыми опасными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
Праздник 7 сентября: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник
Праздник 7 сентября: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник