Молодик у вересні: що можна робити в цей день, а що – категорично не можна
Молодик настане 7 вересня. Цей місяць стане дуже продуктивним і діяльним. Попереду - діяльний період, який на пару днів змусить сконцентруватися на справах, але без фанатизму. Оскільки буде напруга від Нептуна, який не дає просто повністю сконцентруватися, а робить все щоб ви розслабилися і пішли в паралельні реальності.
Про це для Styler розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
Випили вина, послухали музику, сходили на побачення. Під впливом місяця в Діві хочеться втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти, зростає заздрість і дратівливість до чужих недоліків.
У цей час укладається більше, ніж зазвичай, угод, але вони сповнені застережень і умов, вивчайте уважно всю інформацію. При Місяці в Діві треба бути уважним до питань дотримання дієти, оскільки через підвищену нервозність можливі проблеми з травленням.
У ці дні корисно проводити короткострокове голодування або починати тривалий курс голодування.
Гарний час:
- для угод, комерційної діяльності
- бухгалтерії та розрахунків
- для листування та обробки інформації
- детального опрацювання планів, страхування,
- редагування текстів
- навчання, підвищення кваліфікації, читання лекцій, викладацької роботи
- посередницької діяльності, надання всіляких послуг іншим людям
- для проведення аналізу фактів, перевірок, ревізій
- для роботи HR
- для роботи на земельній ділянці, в саду, теплицях, тваринницьких фермах, рибних господарствах;
- для генерального прибирання в будинку, офісі, розбору паперів і складу, прибирання гаража
- для початку дієти, детоксу і схуднення
- для лікувальних процедур по очищенню крові та печінки, лікування шкірних хвороб, косметичних процедур
- походу в перукарню або до косметолога
Небезпека:
Зациклення на дрібницях - можна не побачити лісу за колодами
Нетравлення шлунка і харчових отруєнь.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала найважливіші події вересня.
А також ми розповідали про те, які дні у вересні 2021 року будуть найнебезпечнішими.