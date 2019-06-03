Новолуние в июне: астрологи рассказали, что делать категорически нельзя

Новолуние в июне наступило в понедельник 3 июня, и астрологи дали свои рекомендации о том, что стоит сделать в этот период, а какие дела стоит отложить.

Новолуние в июне наступило в созвездии Близнецов и это значит, что ближайший период будет отличаться позитивом, активностью, общительностью. Для людей, которые подвержены подобным чертам характера, этот период станет позитивным и комфортным.

Однако астрологи предупреждают и о негативных последствиях этого периода. Люди могут стать более раскрепощенными и излишне болтливыми, что может привести к недоразумениям и недопониманию.

Возможны конфликты из-за того, что люди склонны говорить открыто, откровенно и наговорить лишнего. Также есть опасность попасть под чужое влияние и внушение.

Новолуние в июне (codac.org)

Астрологи рекомендуют в ближайшие день-два не совершать необдуманных поступков, отнестись аккуратнее к информации и словам, не поддаваться провокациям и не ввязываться в споры и конфликты.

Первый лунный день подходит для активного планирования дел, для перезагрузки энергии, для восстановления баланса и накопления сил для того, чтобы осуществить все запланированное.

Новолуние в июне станет благоприятным для: Овнов, Близнецов, Раков, Дев, Весов и Стрельцов.

Тельцам, Скорпионам, Козерогам, Львам, Водолеям и Рыбам стоит внимательно отнестись к тому, что происходит вокруг.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвала самые неблагоприятные дни в июне.

А также рассказывали о том, что стали известны худшие мужья по знаку Зодиака.