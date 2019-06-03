Молодий місяць у червні: астрологи розповіли, що робити категорично не можна

Молодик у червні настав у понеділок, 3 червня, і астрологи дали свої рекомендації про те, що варто зробити в цей період, а які справи варто відкласти.

Молодик у червні настав в сузір'ї Близнюків і це означає, що найближчий період буде відрізнятися позитивом, активністю, товариськістю. Для людей, які схильні до таких рис характеру, цей період стане позитивним і комфортним.

Проте астрологи попереджають і про негативні наслідки цього періоду. Люди можуть стати більш розкутими і надмірно говіркими, що може призвести до непорозумінь і конфліктів.

Можливі конфлікти через те, що люди схильні говорити відкрито, відверто і наговорити зайвого. Також є небезпека потрапити під чужий вплив і навіювання.

Молодик у червні (codac.org)

Астрологи рекомендують в найближчі день-два не робити необдуманих вчинків, поставитися акуратніше до інформації та слів, не піддаватися провокаціям і не вплутуватися в суперечки і конфлікти.

Перший місячний день підходить для активного планування справ, для перезавантаження енергії, для відновлення балансу і накопичення сил для того, щоб здійснити все заплановане.

Молодик в червні стане сприятливим для: Овнів, Близнюків, Раків, Дів, Терезів і Стрільців.

Тельцям, Скорпіонам, Козерогам, Левам, Водоліям і Рибам варто уважно поставитися до того, що відбувається навколо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала найбільш несприятливі дні в червні.

А також розповідали про те, що стали відомі чоловіки гірші за знаком Зодіаку.