Новолуние в феврале: в чем его необычность и что категорически делать нельзя
Новолуние в феврале 2022 года совпадает с началом нового года по китайскому календарю. Астрологи считают, что эта дата станет очень важной и откроет совершенно новый цикл в жизни людей.
Когда наступит новолуние, чем оно будет важно и какие есть запреты для этого дня – читайте в материале ниже.
Новолуние - это фаза ночного светила, когда оно вместе с Солнцем и Землей выстраивается в одну линию. Наступит новолуние 1 февраля в 07:47 по киевскому времени. Произойдет оно в зодиакальном знаке Водолея.
Февральская новая Луна соединится с Сатурном, который тормозит сейчас все процессы. Также на новолуние повлияет и ретроградный Меркурий. Такие аспекты планет в знаке Водолей говорят о том, что легких побед и ярких успехов ожидать не стоит.
Обычно новолуние – это начало нового цикла, рассвет чего-то нового, старт. Но февральское новолуние таким не станет и не стоит на этот день планировать ничего важного. Возможны помехи и преграды, которые сильно спутают планы.
Что нужно делать на новолуние
Астрологи рекомендуют 1 февраля взять паузу, выдохнуть и спокойно наблюдать за всеми событиями. Можно строить планы и продумывать свои шаги по их достижению.
Водолей усиливает стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции в новолуние начнут выходить на поверхность, они будут более открытыми.
Также в этот день нужно быть предельно честными, откровенными с другими людьми. Постарайтесь забыть о плохом и простить те, кто вас обидел.
Начните с чистого листа, простите своих обидчиков и попросите прощения. Дайте человеку второй шанс на ваше общение.
Если что-то в вашей жизни безнадежно устарело – избавьтесь от этого, новолуние в этом станет отличным помощником и избавит от печальных последствий.
Астрологи называют это новолуние волшебным, так как из-за влияния множества факторов, этот день может полностью и кардинально изменить всю вашу жизнь.
Что нельзя делать на новолуние
- Будьте осторожны в своих словах и поступках – могут быть слишком эмоциональные решения или действия
- Не навязывайте свое мнение и не заставляйте других поступать так, как вы считаете правильным – могут быть сильные конфликты
- Не принимайте важные решения – вы можете о них потом пожалеть
- Не допускайте уныния, депрессии, тоски – притянете неприятности
- Не начинайте 1 февраля ничего нового
- Не обманывайте других людей и не критикуйте их поступки
- Не давайте обещаний и воздержитесь от нарушения планов
Напомним, ранее мы писали о том, когда наступит Новый год по китайскому календарю и как правильно отпраздновать.
А также рассказывали о том, что названы самые благоприятные и неблагоприятные дни в феврале 2022.