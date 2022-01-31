Новолуние в феврале: в чем его необычность и что категорически делать нельзя

Новолуние в феврале 2022 года совпадает с началом нового года по китайскому календарю. Астрологи считают, что эта дата станет очень важной и откроет совершенно новый цикл в жизни людей.

Когда наступит новолуние, чем оно будет важно и какие есть запреты для этого дня – читайте в материале ниже.

Новолуние - это фаза ночного светила, когда оно вместе с Солнцем и Землей выстраивается в одну линию. Наступит новолуние 1 февраля в 07:47 по киевскому времени. Произойдет оно в зодиакальном знаке Водолея.

Февральская новая Луна соединится с Сатурном, который тормозит сейчас все процессы. Также на новолуние повлияет и ретроградный Меркурий. Такие аспекты планет в знаке Водолей говорят о том, что легких побед и ярких успехов ожидать не стоит.

Обычно новолуние – это начало нового цикла, рассвет чего-то нового, старт. Но февральское новолуние таким не станет и не стоит на этот день планировать ничего важного. Возможны помехи и преграды, которые сильно спутают планы.

Что нужно делать на новолуние

Астрологи рекомендуют 1 февраля взять паузу, выдохнуть и спокойно наблюдать за всеми событиями. Можно строить планы и продумывать свои шаги по их достижению.

Водолей усиливает стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции в новолуние начнут выходить на поверхность, они будут более открытыми.

Также в этот день нужно быть предельно честными, откровенными с другими людьми. Постарайтесь забыть о плохом и простить те, кто вас обидел.

Начните с чистого листа, простите своих обидчиков и попросите прощения. Дайте человеку второй шанс на ваше общение.

Если что-то в вашей жизни безнадежно устарело – избавьтесь от этого, новолуние в этом станет отличным помощником и избавит от печальных последствий.

Астрологи называют это новолуние волшебным, так как из-за влияния множества факторов, этот день может полностью и кардинально изменить всю вашу жизнь.

Что нельзя делать на новолуние