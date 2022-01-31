Молодик в лютому: в чому його незвичайність і що категорично робити не можна
Молодик в лютому 2022 року збігається з початком нового року за китайським календарем. Астрологи вважають, що ця дата стане дуже важливою і відкриє абсолютно новий цикл в житті людей.
Коли настане молодик, чим воно буде важливо і які є заборони для цього дня – читайте в матеріалі нижче.
Молодик - це фаза нічного світила, коли воно разом з Сонцем і Землею вибудовується в одну лінію. Настане молодик 1 лютого о 07:47 за київським часом. Відбудеться він в зодіакальному знаку Водолія.
Лютневий новий місяць з'єднається з Сатурном, який гальмує зараз всі процеси. Також на молодик вплине і ретроградний Меркурій. Такі аспекти планет в знаку Водолій говорять про те, що легких перемог і яскравих успіхів очікувати не варто.
Зазвичай молодик - це початок нового циклу, світанок чогось нового, старт. Але лютневий молодик таким не стане і не варто на цей день планувати нічого важливого. Можливі перешкоди, які сильно сплутають плани.
Що потрібно робити на молодик
Астрологи рекомендують 1 лютого взяти паузу, видихнути та спокійно спостерігати за всіма подіями. Можна будувати плани та продумувати свої кроки по їх досягненню.
Водолій підсилює прагнення людей до внутрішньої свободи та незалежності. Емоції в молодика почнуть виходити на поверхню, вони будуть більш відкритими.
Також в цей день потрібно бути гранично чесними, відвертими з іншими людьми. Постарайтеся забути про погане і пробачити ті, хто вас образив.
Почніть з чистого аркуша, пробачте своїм кривдникам і попросіть вибачення. Дайте людині другий шанс на ваше спілкування.
Якщо щось у вашому житті безнадійно застаріло - позбудьтеся від цього, молодик в цьому стане відмінним помічником і позбавить від сумних наслідків.
Астрологи називають це молодик чарівним, оскільки через вплив безлічі факторів, цей день може повністю і кардинально змінити все ваше життя.
Що не можна робити на молодик
- Будьте обережні у своїх словах і вчинках - можуть бути занадто емоційні рішення або дії
- Не нав'язуйте свою думку і не змушуйте інших чинити так, як ви вважаєте правильним - можуть бути сильні конфлікти
- Не приймайте важливі рішення - ви можете про них потім пошкодувати
- Не допускайте зневіри, депресії, туги - притягнете неприємності
- Не починайте 1 лютого нічого нового
- Не обманюйте інших людей і не критикуйте їх вчинки
- Не давайте обіцянок і утримайтеся від порушення планів
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли настане Новий рік за китайським календарем і як правильно відсвяткувати.
А також розповідали про те, що названі найсприятливіші та несприятливі дні в лютому 2022.