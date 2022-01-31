Молодик в лютому: в чому його незвичайність і що категорично робити не можна

Молодик в лютому 2022 року збігається з початком нового року за китайським календарем. Астрологи вважають, що ця дата стане дуже важливою і відкриє абсолютно новий цикл в житті людей.

Коли настане молодик, чим воно буде важливо і які є заборони для цього дня – читайте в матеріалі нижче.

Молодик - це фаза нічного світила, коли воно разом з Сонцем і Землею вибудовується в одну лінію. Настане молодик 1 лютого о 07:47 за київським часом. Відбудеться він в зодіакальному знаку Водолія.

Лютневий новий місяць з'єднається з Сатурном, який гальмує зараз всі процеси. Також на молодик вплине і ретроградний Меркурій. Такі аспекти планет в знаку Водолій говорять про те, що легких перемог і яскравих успіхів очікувати не варто.

Зазвичай молодик - це початок нового циклу, світанок чогось нового, старт. Але лютневий молодик таким не стане і не варто на цей день планувати нічого важливого. Можливі перешкоди, які сильно сплутають плани.

Що потрібно робити на молодик

Астрологи рекомендують 1 лютого взяти паузу, видихнути та спокійно спостерігати за всіма подіями. Можна будувати плани та продумувати свої кроки по їх досягненню.

Водолій підсилює прагнення людей до внутрішньої свободи та незалежності. Емоції в молодика почнуть виходити на поверхню, вони будуть більш відкритими.

Також в цей день потрібно бути гранично чесними, відвертими з іншими людьми. Постарайтеся забути про погане і пробачити ті, хто вас образив.

Почніть з чистого аркуша, пробачте своїм кривдникам і попросіть вибачення. Дайте людині другий шанс на ваше спілкування.

Якщо щось у вашому житті безнадійно застаріло - позбудьтеся від цього, молодик в цьому стане відмінним помічником і позбавить від сумних наслідків.

Астрологи називають це молодик чарівним, оскільки через вплив безлічі факторів, цей день може повністю і кардинально змінити все ваше життя.

Що не можна робити на молодик