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Новорічна ніч 2020: як різних містах працюватиме громадський транспорт

STYLERЖиття    31.12.2019 - 11:37
Новорічна ніч 2020: як різних містах працюватиме громадський транспорт
Як в Україні працюватиме метро та наземний транспорт на Новий рік (Фото: РБК-Україна)

Метро Києва і Харкова на Новий рік уночі працюватиме довше

На Новий рік 2020 метро в Києві та Харкові змінює графік роботи у зв'язку зі святом. У ряді обласних центрів наземний вид громадського транспорту також "підлаштувався" під новорічну ніч.

У столиці підземка в ніч з 31 грудня на 1 січня 2020-го працюватиме на 3 години довше. Зазначимо також, що 31 грудня пізно ввечері можуть тимчасово закрити станцію метро "Золоті ворота" на час святкувань на Софіївській площі.

За маршрутами, які проходять біля станцій метро, буде організовано перевезення пасажирів після проходження останніх поїздів.

Фунікулер взагалі курсуватиме цілодобово.

У Києві також продовжать роботу громадського наземного транспорту, при цьому в центрі міста обмежать рух. У новорічну ніч буде заборонено їздити вздовж Володимирського проїзду та частині вулиці Володимирської. Однак Хрещатик буде відкритий для руху транспорту у вихідні та святкові дні.

На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня з 19:30 по 02:00 1 січня маршрути тролейбусів підкоригують з урахуванням святкових гулянь біля головної ялинки столиці.

У Харкові роботу підземки також продовжують в новорічну ніч, і спуститися в метро можна до 03:00 1 січня.

Наземний вид транспорту - трамваї, автобуси і тролейбуси - у Харкові працюватимуть до 04:00.

В Одесі деякі маршрути курсуватимуть до 6:00.

У Львові трамваї ходитимуть до 5:40.

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