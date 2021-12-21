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Новорічний торт від берегині української кухні Дарії Цвєк: дешево і надзвичайно смачно

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Вівторок 21 грудня 2021 16:00
Новорічний торт від берегині української кухні Дарії Цвєк: дешево і надзвичайно смачно Коллаж РБК-Украина: як приготувати торт на Новий рік за старовинним рецептом Дарії Цвєк
Автор: Світлана Мащенко

Пропонуємо вам приготувати святковий новорічний торт за рецептом легенди української кулінарії Дарії Цвєк, книги якої стали настільними для багатьох кухарів. Інгредієнти для торту недорогі, а процес готування простий.

Рецепт десерту можна віднайти в книзі "На добрий вечір", виданій 1993 року.

Інгредієнти для новорічного торта:

Для тіста:

  • 600 г борошна
  • 400 г маргарину
  • 100 г цукрової пудри
  • 4 жовтки
  • 100 г горіхів
  • 0,5 ч. л. соди з лимонною кислотою

Для крему:

  • 400 г вершкового масла
  • 200 г цукру
  • 50 г какао (плитка шоколаду)
  • 2 жовтки
  • 2 ст. л. борошна
  • 50 г горіхів
  • Ванілін, коньяк

Для начинки: 0,5 л абрикосового джему

  • Для прикраси:
  • 100 г вершкового масла
  • 50 г цукру-пудри
  • 0,5 цитрини

Покрокове приготування десерту

До просіяного борошна з содою і лимонною кислотою додати маргарин, втертий на грубій терці, цукор, жовтки і 2-3 ст. ложки сметани.

Всі продукти посікти ножем до утворення однорідної маси, тоді дуже коротко домісити рукою. Поставити в холодильник на 2 години, можна й на ніч.

Далі поділити тісто на 3 або 4 частини. Кожну роздавити рукою, поколоти виделкою і випікати в нагрітій духовці до золотистого кольору.

Перші два коржі ще гарячі перемазати джемом. На другий корж накласти 2/3 крему і прикрити третім коржем.

Рештою крему змастити верх торта і боки, які обсипати посіченими горіхами, верх торту теж можна прикрасити горіхами.

Для приготування крему підсмажити борошно зі столовою ложкою масла до світлого кольору, тоді зняти з вогню, влити 0,5 склянки холодного молока, розтерти, щоб не було грудок, додати жовтки, розтерті з цукром-ваніліном на пухку масу, додати до крему розтоплений шоколад або какао, яке треба добре розтерти з жовтками, покласти ще раз на дуже легкий вогонь, щоб жовтки запарилися, а не закипіли, й охолодити. Після того масло кімнатної температури збивати вінчиком і поступово додавати крем, за смаком можна влити коньяк (1 ст. л.)

На торті можна намалювати за допомогою шприца новорічний годинник, який показуватиме без 5 секунд північ. Для цього масло кімнатної температури треба розтерти з цукром-пудрою на пухку масу, до смаку додати соку з цитрини, кілька крапель ромової есенції.

Новорічний торт від берегині української кухні Дарії Цвєк: дешево і надзвичайно смачно

Новорічний торт від берегині української кухні Дарії Цвєк: дешево і надзвичайно смачно

Скріншот кулінарної книги

Дарія Цвєк - найвідоміша авторка кулінарних книг в Україні

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - Авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Кулінарку називають берегинею української кухні, авторкою бестселерів (всього було продано понад 5 млн примірників її книг).

Зокрема, книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів. В черговий раз вона була випущена 2013 року "Видавництвом Старого Лева". Книжка потрапила до списку "Лідери літа" за версією Всеукраїнського рейтингу "Книжка року-2013".

А збірка рецептів та порад "Малятам і батькам" була визнана "Книгою року-2002".

Раніше ми писали, як засолити ідеальну червону рибу до новорічного столу.

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