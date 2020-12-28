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Новогодний Дед Мороз с отрицательным ПЦР-тестом: сколько стоит услуга в 2020 году

Понедельник 28 декабря 2020 21:31
Новогодний Дед Мороз с отрицательным ПЦР-тестом: сколько стоит услуга в 2020 году
Названа стоимость заказа Деда Мороза на праздники (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

До Нового года остались считанные дни и украинские Деды Морозы и Николайчики весьма в печальном настроении. В связи с пандемией коронавируса украинцы намного меньше пользуются услугой живого поздравления с праздниками для детей. Детские сады и школы от утренников отказались, а домой к детям заказывать гостей родители опасаются. Кроме того, от Дедов Морозов требуют отрицательные тесты на коронавирус.

Как рассказали в сюжете ТСН, теперь Деды Морозы и Санта-Клаусы осваивают новый вид поздравлений – звонки онлайн. Цена в Киеве такого поздравления стартует от 1000 гривен. А вот личный визит домой будет намного дороже – до 10 тысяч гривен.

Празднование на ВДНХ длится всего 15 минут и группы ограничены по 10 человек. К гостям подходят только эльфы в масках, а Санта-Клаус сидит за столом на расстоянии 2 метров.

Как признаются Санты, дистанцию приходится соблюдать, хотя большинство из них привыкли к тому, что дети залазят на колени и загадывают свои желания на ухо.

Как рассказал Владимир, который уже 20 лет работает Дедом Морозом, заказов в этом году очень мало. За Снегурочку в этом году он взял свою дочь. Родители с опаской заказывают дедушек своим детям, но Владимир заверил, что специально сдал тест.

"Я сдал анализ, он у меня отрицательный. Это для особо требовательных, чтобы показать", - отметил он.

Сколько стоит Дед Мороз на новогодние праздники в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, как украинцы будут встречать Новый год в условиях пандемии.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили об опасностях, из-за которых новогодняя ночь может стать трагедией.

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Новости Украины Жизнь Санта-КлаусНовый год

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