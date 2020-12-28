Новогодняя ночь в условиях эпидемии: как украинцы будут встречать 2021 год

Фото: праздник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за карантина украинцы почти утратили желание встречать Новый год вне дома

Абсолютное большинство (81%) украинцев планируют встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи. Вместе с тем, почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Как отмечают социологи, по сравнению с 2018 и 2019 годами очень заметно влияние эпидемии коронавируса: почти на 14% возросло количество респондентов, которые проведут новый год в семейном кругу, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости.

В то же время каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании. Среди опрошенных в возрасте 60+ 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не будут праздновать. Причем среди мужчин больше (12,5%) тех, кто не празднует, чем среди женщин (6%).

В целом у опрошенных почти пропало желание встречать Новый год в общественном заведении или на публичном праздновании. О таких планах сообщили 0,1% респондентов.

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Опрос проведен с 5 по 13 декабря 2020 года фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом личного интервью face-to-face среди. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, эпидемия коронавируса стала событием, которое повлияло на жизни абсолютного большинства людей в 2020 году. "Событием года" эпидемию назвали 43% украинцев, при этом абсолютно все оценили ее как негативное событие.

Как свидетельствуют расчеты, сделанные Национальным научным центром "Институт аграрной экономики", стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из четырех человек в среднем составит 1706 грн. По сравнению с прошлым годом стоимость вырастет на 5,3%.