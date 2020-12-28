Новорічний Дід Мороз з негативним ПЛР-тестом: скільки коштує послуга в 2020 році

Названа вартість замовлення Діда Мороза на свята (Фото: freepik.com)

До Нового року залишилися лічені дні та українські Діди Морози та Миколайчики у досить сумному настрою. У зв'язку з пандемією коронавірусу українці набагато менше користуються послугою живого привітання зі святами для дітей. Дитячі садочки та школи від святкувань відмовилися, а додому замовляти гостей батьки побоюються. Крім того, від Дідів Морозів вимагають негативні тести на коронавірус.

Як розповіли в сюжеті ТСН, тепер Діди Морози та Санта-Клауси освоюють новий вид поздоровлень – дзвінки онлайн. Ціна в Києві такого привітання стартує від 1000 гривень. А от особистий візит додому буде набагато дорожче – до 10 тисяч гривень.

Святкування на ВДНГ триває всього 15 хвилин і групи обмежені по 10 осіб. До гостей підходять тільки ельфи в масках, а Санта-Клаус сидить за столом на відстані 2 метрів.

Як зізнаються Санти, дистанції доводиться дотримуватися, хоча більшість з них звикли до того, що діти залазять на коліна і загадують свої бажання на вухо.

Як розповів Володимир, який вже 20 років працює Дідом Морозом, замовлень в цьому році дуже мало. За Снігуроньку в цьому році він взяв свою дочку. Батьки з острахом замовляють дідусів своїм дітям, але Володимир запевнив, що спеціально здав тест.

"Я здав аналіз, він у мене негативний. Це для особливо вимогливих, щоб показати", - зазначив він.

Скільки коштує Дід Мороз на новорічні свята в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, як українці будуть зустрічати Новий рік в умовах пандемії.

А також розповідали про те, що українців попередили про небезпеку, через яку новорічна ніч може стати трагедією.