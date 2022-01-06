Как на новогодних локациях не потерять детей в толпе: основные советы

Наступил Новый год и праздники продолжаются. В Украине работает масса новогодних локаций, на которые большинство людей приходит с детьми.
Как сделать так, чтобы не потерять чадо в толпе рассказали на странице патрульной полиции.
Приобретите для ребенка умные часы с GPS-навигатором и SOS-кнопкой: он даст знать, если ребенок выйдет за пределы установленной геолокации.
Обязательно тренируйте дома ситуации, когда ребенок теряется - он должен четко знать, как действовать. Научите ребенка останавливаться на месте и ждать родителей, если он потерялся, громко звать на помощь.
Покажите людей, к которым можно обращаться за помощью — полицейские, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.
Помните, что ребенок должен знать, что нельзя никуда идти с чужим человеком, что бы ему ни говорили и не обещали.
Никогда не пугайте ребенка полицией. У ребенка вырабатывается страх, и если он попадет впросак, будет бояться обратиться за помощью к патрульным.
Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на мгновение. Если же случилось так, что ребенок потерялся, не медлите, сразу сообщайте в полицию.
Как мы ранее писали, в Винницкой области двое детей сбежали из дома и босиком прошли 10 километров.