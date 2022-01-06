Як на новорічних локаціях не втратити дітей у натовпі: основні поради

Настав Новий рік і свята тривають. В Україні працює маса новорічних локацій, на які більшість людей приходить з дітьми.
Як зробити так, щоб не втратити чадо в натовпі розповіли на сторінці патрульної поліції.
Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: він дасть знати, якщо дитина вийде за межі встановленої геолокації.
обов'язково тренуйте вдома ситуації, коли дитина втрачається - вона повинна чітко знати, як діяти. Навчіть дитину зупинятися на місці і чекати батьків, якщо він загубився, голосно кликати на допомогу.
Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — поліцейські, охоронці, продавці магазинів і перехожі з дітьми.
Пам'ятайте, що дитина повинна знати, що не можна нікуди йти з чужою людиною, що б йому не говорили і не обіцяли.
Ніколи не лякайте дитину поліцією. У дитини виробляється страх, і якщо він потрапить в халепу, буде боятися звернутися за допомогою до патрульних.
Не залишайте малолітніх дітей без нагляду навіть на мить. Якщо ж сталося так, що дитина загубилася, не зволікайте, відразу повідомляйте в поліцію.
Як ми раніше писали, на Вінниччині двоє дітей втекли з дому і босоніж пройшли 10 кілометрів.