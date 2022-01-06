Як на новорічних локаціях не втратити дітей у натовпі: основні поради

Головні правила поведінки з дітьми в натовпі

Збираючись в місця скупчення людей, одягайте дитину в яскравий одяг.

У натовпі міцно тримайте дитину за руку.

Поговоріть з дитиною, поясніть, що натовп не місце для ігор, тому не слід відволікатися і відходити або відбігати від батьків без попередження.

Завчасно перевірте, чи знає дитина свої дані ПІБ (своє і батьків), свою адресу, номер телефону батька. Про всяк випадок покладіть в кишеню дитини записку з цими даними.

Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: він дасть знати, якщо дитина вийде за межі встановленої геолокації.

обов'язково тренуйте вдома ситуації, коли дитина втрачається - вона повинна чітко знати, як діяти. Навчіть дитину зупинятися на місці і чекати батьків, якщо він загубився, голосно кликати на допомогу.

Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — поліцейські, охоронці, продавці магазинів і перехожі з дітьми.

Пам'ятайте, що дитина повинна знати, що не можна нікуди йти з чужою людиною, що б йому не говорили і не обіцяли.

Ніколи не лякайте дитину поліцією. У дитини виробляється страх, і якщо він потрапить в халепу, буде боятися звернутися за допомогою до патрульних.

Не залишайте малолітніх дітей без нагляду навіть на мить. Якщо ж сталося так, що дитина загубилася, не зволікайте, відразу повідомляйте в поліцію.