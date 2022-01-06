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Як на новорічних локаціях не втратити дітей у натовпі: основні поради

Автор: Людмила Жукова

Настав Новий рік і свята тривають. В Україні працює маса новорічних локацій, на які більшість людей приходить з дітьми.

Як зробити так, щоб не втратити чадо в натовпі розповіли на сторінці патрульної поліції.

Головні правила поведінки з дітьми в натовпі

  • Збираючись в місця скупчення людей, одягайте дитину в яскравий одяг.
  • У натовпі міцно тримайте дитину за руку.
  • Поговоріть з дитиною, поясніть, що натовп не місце для ігор, тому не слід відволікатися і відходити або відбігати від батьків без попередження.
  • Завчасно перевірте, чи знає дитина свої дані ПІБ (своє і батьків), свою адресу, номер телефону батька. Про всяк випадок покладіть в кишеню дитини записку з цими даними.

  • Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: він дасть знати, якщо дитина вийде за межі встановленої геолокації.
    обов'язково тренуйте вдома ситуації, коли дитина втрачається - вона повинна чітко знати, як діяти. Навчіть дитину зупинятися на місці і чекати батьків, якщо він загубився, голосно кликати на допомогу.

  • Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — поліцейські, охоронці, продавці магазинів і перехожі з дітьми.

Пам'ятайте, що дитина повинна знати, що не можна нікуди йти з чужою людиною, що б йому не говорили і не обіцяли.

Ніколи не лякайте дитину поліцією. У дитини виробляється страх, і якщо він потрапить в халепу, буде боятися звернутися за допомогою до патрульних.

Не залишайте малолітніх дітей без нагляду навіть на мить. Якщо ж сталося так, що дитина загубилася, не зволікайте, відразу повідомляйте в поліцію.

Як ми раніше писали, на Вінниччині двоє дітей втекли з дому і босоніж пройшли 10 кілометрів.

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