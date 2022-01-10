Новое видео невероятного приземления "Мрии" очаровало сеть: "как Моисей из Библии"

На видео видна толпа. При этом обзор очень плохой из-за сильного тумана. Изначально самолета не видно, и только по усиливающемуся звуку можно понять, что он подлетает.

В один момент самолет появляется из тумана и пролетает над головами людей, которые восторженно его встречают.

Невероятного приземления "Мрии" в Польше (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали эффектное видео.

Красота!

Как Моисей из Библии;

Слов нет;

Восхитительно.

Стоит отметить, что во время приземления самолет повредил стойку шасси и пока не может вылететь из Польши.

"На правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля". Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки "Мрии", - сообщила пресс-служба предприятия "Антонов".