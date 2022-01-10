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Новое видео невероятного приземления "Мрии" очаровало сеть: "как Моисей из Библии"

Автор: Роман Мирончук

В Польше приземлился самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". При этом возле аэропорта собралась толпа людей, которые снимали гиганта на видео.

Захватывающую посадку "Мрии" опубликовали в сети.

На видео видна толпа. При этом обзор очень плохой из-за сильного тумана. Изначально самолета не видно, и только по усиливающемуся звуку можно понять, что он подлетает.

В один момент самолет появляется из тумана и пролетает над головами людей, которые восторженно его встречают.

Невероятного приземления "Мрии" в Польше (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали эффектное видео.

  • Красота!
  • Как Моисей из Библии;
  • Слов нет;
  • Восхитительно.

Стоит отметить, что во время приземления самолет повредил стойку шасси и пока не может вылететь из Польши.

"На правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля". Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки "Мрии", - сообщила пресс-служба предприятия "Антонов".

Напомним, появилось впечатляющее видео посадки самолета "Мрия" почти в нулевую видимость.

Ранее командир экипажа и пилот самого крупного самолета в мире Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов рассказал о своей важной работе и жизни вне полетов. Кроме того, он рассказал об экипаже и отдыхе в полете.

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