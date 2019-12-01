Новое метро в Киеве: появились фото будущей станции "Мостицкая"

В Киеве продолжается строительство новой станции метро на Виноградарь, которая получила название "Мостицкая". Киевский метрополитен на своей странице в Facebook показал новое фото с места строительства.

На фото видно подготовку монтажной камеры на будущей станции "Мостицкая". С проектной глубины, которая составляет 17 метров, строители проработали почти половину.

Метро в Киеве: фото будущей станции "Мостицкая" (фото: facebook.com/kyivmetro)

Стоит отметить, что кроме строительства станции "Мостицкая" строители будут делать станцию "Проспект Правды". Предполагается, что новые станции метро будут запущены в эксплуатацию до конца 2021 года.

Для метро на Виноградарь построили первый тоннель (фото Олега Тоцкого и Сергея Гринкевича/facebook.com/kyivmetro)

В данный момент для "продления" участка Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь строители уже построили вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Метро на Виноградарь строится на Сырецко-Печерской линии (фото: metro.kiev.ua)

Стоит отметить, что станция "Мостицкая" строится, как станция глубокого заложения, а "Проспект Правды" будут строить открытым способом.

Напомним, что в киевском метро девушка станцевала зажигательный танец. При этом на ней не было верхней одежды, несмотря на то, что происходящее было в ноябре, когда уже все в это время ходят в теплых курточках и пальто.

Ранее сообщалось о том, что полицейский устроил стрельбу в харьковском метро на станции "Научная". После задержания правоохранителя у него изъяли пакет с неизвестным веществом, похожим на наркотик "соль".