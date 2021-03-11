Новое исследование о скифах в Украине перевернуло представление о древнем народе

Отмечается, что скифы, которые обитали в степях Евразии в VIII-III веках до нашей эры, действительно часто перемещались. На многих артефактах они часто изображены как кочевые народы. Скифы были отличными наездниками и совершали частые набеги на европейские и ближневосточные цивилизации, но также способствовали торговле на легендарном Шелковом пути. По этим причинам (а также потому, что они не могли доказать обратное) многие археологи считали скифов кочевниками.

Но в новом исследовании под руководством доктора Алисии Р. Вентрески Миллер из Мичиганского университета (США) данные свидетельствуют об обратном.

Так, группа антропологов и археологов из Украины, США, Швейцарии, Германии, ЮАР и Австралии, используя изотопный анализ, установила - кочевой образ жизни был присущ далеко не всем представителям древнего народа. Исследователи доказали, что иногда скифы также селились и занимались земледелием.

Миллер - биоархеолог и аналитик стабильных изотопов в Мичиганском университете. Ее работа сосредоточена на населении степей, акцентируя внимание на кочевой кухне и развитии городской экономики. Вместе со своими коллегами она измерила изотопы углерода, азота, кислорода и стронция в человеческих зубах и костях из нескольких захоронений скифской эпохи в Украине.

"Скифов часто представляют как кочевых воинов, бродящих по степи, но наши находки позволяют предположить, что большинство людей оставались местными в своих поселениях и лишь немногие перемещались на большие расстояния", - цитирует Миллер издание ZME Science.

Золотой скифский артефакт (фото из открытых источников)

Изотопы не только демонстрируют то, чем питались группы населения, они также показывают, где они проводили время в географическом плане. Исследователи обнаружили, что, по крайней мере, некоторые скифы придерживались разнообразной диеты с использованием большого количества одомашненных культур, и, похоже, они не слишком часто передвигались.

К такому выводу ученые пришли после особенно внимательного изучения изотопа стронция.

"Изотопы стронция связаны с разнообразием геологических субстратов и почв. Растения, растущие в почве, поглощают стронций, а затем растения съедаются скотом и людьми, которые в этом случае имеют одинаковые значения изотопов стронция. Таким образом, "местные" ценности конкретного места определяются путем изучения геологии, лежащей в основе этого места. Затем мы сравниваем значения изотопов стронция у людей и сравниваем их с местными", - объяснила Миллер.

Она также рассказала, что модель повседневной жизни скифов, вероятно, была похожа на нынешнюю. В ней было место горожанам и сельским жителям. Одни были земледельцами, другие - скотоводами, а третьи - ремесленниками.

Бронзовое зеркало скифов, найденное на одном из исследованных участков в Украине (фото: Светлана Андрух / zmescience.com)