Новий законопроект про мобілізацію: адвокат пояснив, як будуть накладати арешти на рахунки

Деталі

Відповідно до вимог нового законопроєкту про мобілізацію, якщо ви не з’явилися до ТЦК або проігнорували повістку, відправлену поштою або в електронний кабінет, то подається заява до суду.

Далі протягом 15 днів суд арештовує ваші рахунки, цінності в банках, електронні кошти та цінні папери.

Для цього в Кодекс адміністративного судочинства (КАСУ), додають нову статтю 283-2, де чітко прописують всі строки та порядок подачі заяви.

Адвокат зазначив, що заява до суду подається протягом 5 днів з дня встановлення обставин, тобто коли ТЦК встановив факт вашого неприбуття.

Провадження відкривається протягом 5 днів. Далі судове рішення ухвалюється не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження по справі.

Якщо ви належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, але не прибули, тоді суд розглядає заяву в письмовому провадженні та виносить рішення, яке підлягає негайному виконанню.

Тобто через 20 днів у вас можуть бути заблоковані рахунки.

"У Кодексі, і це підтвердив Верховний Суд, існує лише один належний спосіб повідомлення про розгляд справи – це виклик шляхом вручення повістки, яка відправляється поштою. А тепер рахуємо. Повістки суди відправляють раз, максимум двічі на тиждень. Пересилка, вручення адресату - це вже як мінімум 10-12 днів. А скільки ж залишається на пошук адвоката, вивчення справи та вибудовування позиції? Вловили?" - каже адвокат.

Апеляція

Можливість апеляційного оскарження зберігається і подається протягом 15 днів з дня проголошення рішення та розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня відкриття провадження, тобто у 20-денний строк.

Сімутін зазначив, що можливість оскарження у Верховному Суді не передбачена. А якщо така можливість відсутня, значить буде відсутня єдина практика застосування цих норм, які кожен суддя трактуватиме по-своєму.

"Це і є найголовніший ризик", - додав фахівець.

Способи захисту

Заява не відповідає вимогам

В самій статті зазначено, що заява повинна відповідати вимогам із шести пунктів. Їхнє недотримання дозволяє суду відправити заяву для усунення недоліків, встановивши для таких виправлень строк не більше 10 днів.

Навіть якщо провадження відкриють, але заява не відповідатиме вимогам, ви можете вимагати закриття провадження.

Також існує невелика ймовірність відкладення розгляду справи, якщо вас не повідомили належним чином, тобто суд не отримав назад корінець поштового відправлення про вручення повістки про виклик до суду.

Пройшов термін притягнення до відповідальності

Строки притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП - 2 місяці з дня неприбуття за повісткою до ТЦК.

Після спливу даного терміну, всі дії з винесення постанови являються незаконними. Термін "з дня виявлення", який додали до ст. 283-2 КАСУ, прописаний всупереч усім нормам, бо строк притягнення до адміністративної відповідальності чітко визначений КУпАП та становить - 2 місяці.

Додаткові матеріали

Суддя не зможе, вірніше не повинен винести рішення, не дослідивши всі обставини справи. А за 15 днів їх фактично нереально витребувати та дослідити.

"І що повинен робити суд? Виносити рішення протягом 15 днів? Не виносиш вчасно, значить порушуєш строки - давай іди на дисциплінарну комісію. Виносиш, а потім апеляція скасує? Знову підпадаєш під дисциплінарку", - додав фахівець.

Запропоновані у строках зміни фактично нівелюють обов’язок суду повно, об’єктивно та неупереджено розглянути справу. Тому це ще один спосіб побудови захисту.