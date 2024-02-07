Донати не врятують. Капітан ЗСУ пояснив, чи повинні блогери йти в ТЦК

Речник Сухопутних військ ЗСУ, капітан Іван Євлаш висловився щодо того, чи мають блогери та інфлюенсери йти на фронт, навіть якщо вони збирають величезні донати на армію.

Чи повинні блогери йти в ТЦК

Євлаш заявив, що блогери та інфлюенсери мають йти до ТЦК, бо у них нема привілеїв перед іншими громадянами.

"А чим вони відрізняються від усіх інших громадян? А чи мають журналісти йти в ТЦК? Я журналіст, я пішов у ТЦК, а яка різниця", - розповів військовий.

Також Євлаша запитали, що він думає про твердження, що начебто відправка до ТЦК блогерів, які дуже багато донатять, може сповільнити їхню волонтерську роботу, й, відповідно, зменшити користь для суспільства, яку вони приносять.

"Я знаю багатьох людей, яким це не заважає. Є різні люди, не буду називати, але є люди, які, будучи у Збройних силах, продовжують інфлюенсерити, продовжують займатися своєю діяльністю, і волонтерською в тому числі, і це не є перешкодою", - пояснив речник.

За його словами, якщо якийсь блогер робить досить багато, постійно збирає на дрони, мільйони донатить і своє цивільне життя присвячує допомозі армії, то це частково виправдовує його рішення не йти на фронт.

"Але в цілому, якщо я блогер, я не йду в армію, тому що я блогер, я репости роблю - це не є підставою. Ти репости можеш робити так само, будучи в Збройних силах", - наголосив Євлаш.

Також він заявив, що зараз українці мають згрупуватися і максимально робити усе можливе, щоб допомогти армії. Зараз не час для розкоші, треба затягнути паски, аби втримати нашу країну.

"Дуже багато людей роблять набагато більше, ніж ці люди, які кажуть, що вони зробили багато, і вони собі не дозволяють їздити на Мальдіви, вони просто пашуть, вкалують кожного дня безбожно. Я знаю таких людей, які кладуть на це своє здоров’я, особисте життя і плани. Вони просто нехтують всім, щоби максимум допомогти, спростити життя нашим хлопцям на передовій, які там перебувають в нестерпних умовах: у багні, у воді, у бруді, у холоді, які замерзають там", - заявив речник.

Він наголосив, що вважає неправильним, що деякі блогери виїжджають за кордон під виглядом волонтерів, а тоді відправляються на відпочинок. Нагадаємо, що нещодавно розгорівся скандал навколо Андрія Гонковського, який поїхав у Польщу на благодійний захід, а опинився на Мальдівах.